Nouvelles séries et nouveaux films : toutes les premières de HBO Max pour octobre

HBO Max

Septembre se termine et HBO Max renouvellera son catalogue comme chaque mois. Découvrez toutes les premières d’octobre !

Séries© @dunemovieLes protagonistes de Dune.

Il y a quelques mois seulement, HBO Max Il est arrivé en Amérique latine et, sans aucun doute, il l’a fait avec style. Au-delà de la large concurrence de la plate-forme, elle a déjà commencé à piétiner le monde du streaming et est devenue l’une de celles qui comptent le plus d’utilisateurs. A tel point que, pour continuer à entretenir leur audience, ils renouvellent mois après mois leur contenu.

Et maintenant, avec l’arrivée d’octobre, HBO Max Il a déjà présenté sa nouvelle bibliothèque pour profiter d’un mois complet de marathon. C’est pourquoi, depuis Spoiler, nous vous montrons tout à venir pour que vous puissiez rejoindre la plate-forme et profiter de quelques jours pleins de drame, d’action, d’adrénaline, d’amour et plus encore.

+ Toutes les premières de HBO Max pour octobre :

– Séries:

1. Batwoman – Saison 3 – Disponible le 13 octobre.

Avant de devenir un symbole d’espoir, Kate Kane doit vaincre ses peurs et ses démons. Ceci, bien sûr, afin de protéger les rues de Gotham.

2. Legends of Tomorrow – Saison 7 : disponible le 17 octobre.

Ce spin off de Flèche et le flash revient avec une septième édition après six saisons réussies auparavant. La série se concentre sur le voyageur du temps, Rip Hunter, qui veut réunir un groupe de méchants et de héros pour faire face à la pire menace de leur vie.

3. Succession – Saison 3 : Disponible le 18 octobre

« Un drame cinglant et hilarant de HBO qui explore la politique, l’argent et le pouvoir à travers les yeux d’une famille plutôt dysfonctionnelle», précise le synopsis officiel.

4. Insecure – Saison 5 : Disponible le 24 octobre.

« Les amis Issa et Molly nous racontent l’histoire de deux femmes noires qui défient tous les stéréotypes dans la comédie HBO», dit le synopsis.

5. Tueur de l’oubli : date à définir.

Réalisée par Ernesto Contreras, cette série suit Pascual León, un retraité de 65 ans diagnostiqué Alzheimer. Mais, une fois qu’il reçoit le rapport médical, il se concentre sur l’acquittement d’une vieille dette : assassiner les responsables d’un crime un par un. Ce fait déclenche une enquête qui pourrait mener le retraité entre les mains de quelqu’un qui, tout en l’oubliant, se souviendra de lui.

– Cinéma :

1. Les nombreux saints de Newark – Disponible le 1er octobre.

C’est l’histoire qui se concentre sur la vie de jeunesse du gangster du New Jersey Tony Soprano. Il se déroule en 1967 lorsque la tension entre les Afro-Américains et les Italo-Américains commence à se détériorer.

2. Voyagers – Disponible le 9 octobre.

Cette chronique se déroule dans un espace reculé où 30 hommes et femmes sont envoyés en mission multigénérationnelle pour trouver un nouveau foyer pour les humains.

3. Dune – Disponible le 22 octobre.

C’est l’une des premières récentes du film, mais il sera bientôt ajouté au streaming. Le film est basé sur le roman homonyme de Frank Herbert qui a été publié en 1965. Avec Timothée Chalamet et Zendaya, il est devenu l’un des films les plus attendus de cette 2021.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂