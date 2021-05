Nouvelles réductions sur la vente sur le PS Store 250 jeux rétro et remasters PS5, PS4

Il semble que Sony soit de retour dans son rôle habituel de ventes hebdomadaires sur le PlayStation Store, car nous avons une autre gamme de réductions cette semaine à plonger dans cette semaine ainsi que la garantie que Jours de jeu organise une autre liste de réductions dans sept jours. Nous ne connaissons pas encore le nom exact de cette dernière vente, mais elle semble être fortement axée sur les titres rétro et les remasters. Ces baisses de prix dureront jusqu’au 2 juin 2021, et comme elles se trouvent actuellement dans les magasins PS du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis, restons coincés.

Les titres PS5 incluent Outriders (Offre de la semaine jusqu’au 26 mai 2021) pour 44,99 € / 44,99 €, Twin Robots: édition ultime à 4,86 ​​€ / 5,99 €, et Une évasion est de 2,79 € / 3,49 €. Au moins, nous avons des ventes garanties pour certains des plus grands jeux de PS5 la semaine prochaine, n’est-ce pas?

Au moins, les perspectives s’améliorent lorsque les expériences PS4 sont intégrées, y compris Scott Pilgrim Vs. The World: The Game pour 8,99 € / 11,99 €, Crysis Remastered à 14,99 € / 17,99 € et Streets of Rage 4 pour 11,99 € / 14,99 €. Ensuite, il y a le remake PS4 de MediEvil à 12,49 € / 14,99 €, Catherine: Full Body est réduit à 15,74 € / 19,99 €, Spyro: Reignited Trilogy tombe à 12,24 € / 13,99 €, et Shenmue I & II ne coûte que 6,24 € / 7,49 €. Il y a aussi The Raven Remastered pour seulement 2,49 € / 4,49 €, Shadow of the Colossus ne vous coûte que 11,99 € / 9,99 €, et le remake de Destroy All Humans est de 22,74 € / 25,99 €.

Comme d’habitude, il n’y a pas encore de page de vente regroupant toutes ces offres sur le PS Store, vous devrez donc utiliser les prix PS pour une liste complète de tout ce qui est proposé. Nous sommes si tôt que nous ne connaissons même pas encore le nom de la vente! Cependant, les remises sont toutes en ligne en ce moment, alors recherchez simplement le jeu qui vous intéresse et vous pourrez l’acheter à bas prix. Quels titres PS5, PS4 choisirez-vous? Partagez votre courrier numérique dans les commentaires ci-dessous.