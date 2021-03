Nouvelles pistes du Motorola Moto G50 ou Motorola Ibiza: son lancement est imminent

Le Motorola G50 révèle certaines de ses caractéristiques grâce à son passage par l’organisme de certification chinois 3C.

Après la récente présentation du Moto G10 Power, le constructeur américain, propriété de la marque chinoise Lenovo, se prépare à aller sur le marché d’un nouveau terminal série G, un Motorola Moto G50 Plus de détails ont récemment été révélés et que nous détaillerons ci-dessous.

La présentation du Motorola G50 se rapproche de plus en plus

Comme nous l’avons appris des gens de My Smart Price, bon nombre des fonctionnalités du Le nouveau terminal de la série G de Motorola qui arrivera très bientôt sur le marché, nous parlons du Motorola Moto G50, un appareil dont nous avons déjà parlé précédemment.

Téléphones Motorola avec le meilleur appareil photo

La semaine dernière, ce Moto G50 a Certification Bluetooth SIG et TUV et maintenant ce terminal est apparu dans la base de données de l’entité Certification chinoise 3C avec numéro de modèle XT2137-2 et avec le nom de Motorola Ibiza.

Si l’on passe en revue les informations qui apparaissent dans 3C, on observe que ce nouveau smartphone de la filiale Lenovo aura un processeur compatible avec les nouveaux réseaux 5G et une batterie avec un Charge rapide de 10 W.

Quant au reste des spécifications de ce Motorola Moto G50, d’après ce que l’on sait jusqu’à présent, il faut souligner qu’il aura un écran avec une résolution HD + 720 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, couronné par une encoche en forme de goutte où une caméra frontale de 13 mégapixels.

Le moteur de ce terminal sera un chipset Qualcomm série 400 5G, qui sera accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Ce Motorola Ibiza aura, sur son dos, un module triple capteur composé de un objectif principal de 48 mégapixels, une lentille de 5 mégapixels, dont aucune autre information n’a été révélée, et un troisième objectif macro de 2 mégapixels.

L’autonomie de ce smartphone serait couverte par une batterie de 4850 mAh, avec la charge rapide de 10 W susmentionnée et en tant que système d’exploitation, nous trouvons Android 11 fonctionnant sous sa propre couche logicielle, Mon UX.

Le Motorola Moto E7 Power est enfin officiel: caractéristiques et prix

Il nous reste peu de choses à savoir sur un appareil qui arrivera en Europe sous le nom de Motorola Moto G50, il est donc fort probable qu’au cours des prochaines semaines, nous serons déjà en mesure de confirmez à la fois votre conception et vos spécifications, une fois qu’il est officiellement présenté.

Rubriques connexes: Motorola, téléphones, téléphones chinois

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂