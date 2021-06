Nouvelles photos du drame mettant en vedette Stephen Graham, Colin Farrell et Jack O’Connell

Le spectacle se déroule à Hull et sur la banquise de l’Arctique à la fin des années 1850, et met en vedette Stephen Graham (Temps, L’Irlandais, Arracher), Colin Farrell (Sept psychopathes, À Bruges, Cabine téléphonique) et Jack O’Connell (C’est l’Angleterre, Peaux, Impie).