Nouvelles photos de Spider-Man: No Way Home arrivent avec plus de détails sur Doc Ock

Spider-Man : Pas de chemin à la maison L’acteur Tom Holland s’est récemment entretenu avec Entertainment Weekly pour discuter de la suite très attendue de la fin de la trilogie. L’acteur anglais de 25 ans revient pour son troisième solo Homme araignée film à venir en décembre. Le prochain film Marvel reprendra immédiatement après la révélation de l’identité secrète de Peter Parker au monde entier à la toute fin de 2019. Spider-Man : loin de chez soi. Faire également un retour à la Homme araignée films n’est autre que notre ennemi préféré à huit membres, le Dr Otto Octavius ​​alias Docteur Octopus. De nouvelles photos ont également été publiées avec Spider-Man de Tom Holland aux côtés de Mary Jane Watson de Zendaya et de Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, que vous pouvez consulter ci-dessous.

Tom Holland parle de s’habiller à nouveau pour « Spider-Man: No Way Home », qu’il taquine comme une « conclusion » de sa trilogie. https://t.co/Tv4VoTX7b6 – Divertissement hebdomadaire (@EW) 14 octobre 2021

En parlant avec EW, Tom Holland a parlé avec enthousiasme de ces interactions avec Alfred Molina lors de la production de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Tom Holland a révélé que pouvoir travailler aux côtés de l’acteur vétéran Alfred Molina était « l’une de mes personnes préférées avec qui j’ai jamais travaillé. C’était vraiment amusant de le voir voir comment la technologie a évolué », ajoute Tom Holland. « Quand il était faire ces films, les bras étaient des marionnettes, et quand nous l’avons fait, ils sont tous imaginaires et CG. C’était assez cool de le voir le revivre, mais aussi le réapprendre. »

Alors que l’acteur n’a évidemment pas voulu révéler les détails exacts de l’intrigue pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison ou plus sur Doc Ock et son rôle dans le film, la première bande-annonce a définitivement taquiné les fans de certains croisements potentiels du passé de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield Homme araignée cinéma. Tom Holland a discuté de l’opportunité de rendre hommage aux itérations passées de son personnage, tandis que le nouveau film à venir emmènera Peter Parker dans une toute nouvelle direction. « Le premier film, le réalisateur Jon Watts et moi volions en quelque sorte par le siège de notre pantalon », a déclaré Holland. « Celui-ci, je pense que nous nous sentions tous les deux très confiants, nous avons donc pu nous détendre. En fait, nous nous sommes beaucoup plus amusés sur celui-ci que sur les deux précédents. »

Le synopsis officiel de Spider-Man : Pas de chemin à la maison se lit comme, pour la première fois dans l’histoire cinématographique de Spider-Man, notre sympathique héros de quartier est démasqué et n’est plus en mesure de séparer sa vie normale des enjeux élevés d’être un super héros. Lorsqu’il demande de l’aide au docteur Strange, l’enjeu devient encore plus dangereux, l’obligeant à découvrir ce que signifie vraiment être Spider-Man. Alors que le film à venir est la troisième apparition solo de Tom Holland en tant que Spider-Man, l’acteur qualifie le film de « conclusion » de la trilogie que lui et le réalisateur Jon Watts ont présentée pour la première fois en 2017 Spider-Man: Homecoming.

« Nous traitions tous Pas de chemin à la maison comme la fin d’une franchise, disons », ajoute-t-il. « Je pense que si nous avions la chance de plonger à nouveau dans ces personnages, vous verriez une version très différente. Ce ne serait plus le Retour à la maison trilogie. Nous lui donnerions du temps et essayerions de construire quelque chose de différent et de changer le ton des films. Que cela se produise ou non, je ne sais pas. Mais nous traitions définitivement Pas de chemin à la maison comme si ça touchait à sa fin, et j’en avais l’impression. »

Au cours de l’interview, Tom Holland a également ajouté ce qu’il avait ressenti lors de ses derniers jours de tournage. L’une de ces scènes particulières que l’acteur de Spider-Man a révélées tournait une scène avec Zendaya Coleman et Jacob Batalon. Une fois le tournage de la scène terminé, les trois acteurs se sont retrouvés émus. « Nous faisons ces films depuis cinq ans maintenant », explique Holland. « Nous avons eu une relation tellement incroyable, tous les trois. Nous avons été ensemble à chaque étape. Nous avons fait chaque film, chaque tournée de presse. Donc cette scène, nous n’avons pas savoir si ce serait la dernière fois que nous travaillions tous ensemble. C’était déchirant mais aussi vraiment excitant parce que nous entrons tous dans le prochain chapitre de notre carrière. Donc partager ce moment avec eux était peut-être le meilleur jour que j’aie jamais connu avait sur le plateau. Je ne pense pas avoir jamais pleuré comme ça. «

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est un prochain film de super-héros américain basé sur le personnage Marvel du même nom. Le prochain film est coproduit par Columbia Pictures et Marvel Studios, et distribué par Sony Pictures Releasing. Le film est la suite directe de Spider-Man : Retrouvailles et Spider-Man : loin de chez soi, et sera le 27e film de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Le film est réalisé par Jon Watts, écrit par Chris Mckenna et Erik Sommers, et met en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker/Spider-Man, aux côtés de Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove, Benedict Wong, Alfred Molina et Jamie Foxx. Spider-Man: No Way Home devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021.

