Nouvelles photos de Sam Heughan dans le rôle de Jamie Fraser dans Outlander 6

Il en manque de moins en moins ! Bien qu’il n’y ait pas de date officielle, la sixième saison de Étranger Il a déjà une date de sortie estimée : ce sera début 2022. Avec six nouveaux épisodes et 90 minutes supplémentaires, Sam Heughan et Caitriona Balfe ressemblera à nouveau aux grands Jamie et Claire Fraser. Cette fois, les protagonistes doivent faire face à une fissure dans leur mariage et à une nouvelle guerre.

S’inspirant, une fois de plus, des livres de Diana Gabaldón, Starz présentera la sixième saison de Étranger dans le style. De nouveaux personnages arrivent à Fraser’s Ridge pour rendre la vie difficile à Jamie et Claire, mais il y aura aussi de nouveaux défis entre eux. Et, sans aucun doute, la prochaine partie est devenue l’une des plus attendues car les fans veulent savoir quel sera le sort du célèbre mariage.

Mais la vérité est qu’il reste encore du temps avant la grande première. C’est pourquoi la production a trouvé un moyen de calmer l’anxiété des fans. En plus de la première de la bande-annonce et de la présentation du casting au comic on à New York le 9 octobre, ils ont maintenant publié une photographie de Sam Heughan dans la nouvelle édition.

« Protecteur de crête. Mari et père aimant. Roi incontesté des hommes« , dit la légende du compte officiel de Étranger. Dans la carte postale, Heughan est décrit comme Jamie Fraser dans la nouvelle année qu’il doit capturer dans la série. Désormais, son personnage devra faire face à un nouveau destin en essayant de protéger ses proches tout en essayant de se retrouver dans l’amour de sa femme.

L’instantané a suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les fans de Étranger et même dedans Sam Heughan. Est-ce que l’acteur n’a pas hésité à commenter JAMMF faisant référence aux initiales du nom de son personnage : James Alexander Malcom MacKenzie Fraser. De plus, bien sûr, il a également partagé la publication sur son compte officiel.

« JAMMF a l’air pensif, attendant que le Droughtlander finisse« , a écrit. Le terme utilisé par l’acteur est souvent mentionné par les membres de la distribution ou les fans lorsqu’ils ont une période sans première de la saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂