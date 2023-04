Nouvelles images pour Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One Tease Dernière aventure

Entertainment Weekly donne Mission impossible fans le premier aperçu des nouvelles images du prochain épisode de la franchise, y compris les premières images du méchant énigmatique de Pom Klementeiff. Comme l’a noté EW, Mission : Impossible – À l’estime, première partie a vu sa juste part d’obstacles à la suite de la pandémie. Avant les fermetures liées à la pandémie, l’écrivain et réalisateur Christophe McQuarrie (qui a également réalisé 2015 Mission : Impossible – Rogue Nation et 2018 Mission : Impossible – Tomber) travaillait sur le septième volet du Mission impossible franchise lorsque le virus a frappé.

Il a déclaré: « Nous étions à Venise, en Italie, à deux jours du tournage en février 2020. Nous étions au point zéro pour la pandémie. Maintenant, je suis ici pour vous parler! »

Au cours des trois années suivantes, McQuarrie et la star de la série Tom Cruise (qui a également été producteur du film) ont travaillé sur le tournage de la septième entrée dans le Mission impossible franchise dans divers endroits, notamment en Angleterre, à Abu Dhabi et en Norvège, malgré les obstacles liés à la pandémie.

Pourtant, la longue durée de tournage a également entraîné d’autres problèmes. Par exemple, en travaillant sur Dead ReckoningMcQuarrie et Cruise ont fini par devoir remplacer Nicholas Hoult par Esai Morales en raison de conflits d’horaire avec l’émission Hulu de Hoult. Le grand. De même, McQuarrie a noté que la nouvelle venue de la franchise Hayley Atwee « aurait pu être sur ce film pendant plus de 100 jours avant d’avoir sa première scène de dialogue, en raison de la nature chaotique de la production ».

Enfin, après des années de retard, Mission : Impossible – À l’estime, première partie devrait sortir en salles le 14 juillet. En parlant avec EW lors d’une première première du film, le réalisateur a déclaré qu’il n’avait jamais douté que le film ne serait pas terminé. Il a dit:

L’écrivain a également noté que la prochaine Mission impossible Le film vaudra la peine d’attendre et comportera de nombreuses séquences d’action notables, telles que la cascade déjà révélée publiquement qui voit Cruise monter une moto sur une falaise en Norvège.

Depuis son bureau de Londres, McQuarrie (qui supervise actuellement la post-production du prochain Mission impossible film et préparation pour Dead Reckoning Deuxième partie) a dit à EW :

« Cela a été l’aventure la plus incroyable et le continuum le plus incroyable entre, dans un état ou un autre, travailler sur Pistolet supérieur, Mission 7et Mission 8le tout simultanément. Pistolet supérieur est maintenant derrière nous, et nous sommes dans un endroit où Mission 7 est presque sorti en salles, et c’est tellement surréaliste de penser qu’en juillet, je travaillerai [on] un film à la fois. Je ne sais pas ce que je vais faire de moi ! »