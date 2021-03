Nouvelles images et détails pour Resident Evil: Infinite Darkness Revealed

Netflix a révélé de nouvelles informations, ainsi que quelques images, de leur prochaine série CG Anime, RESIDENT EVIL: Ténèbres infinies.

Bien que cela ait été annoncé en septembre dernier, cela fait un moment que nous n’avons rien entendu RESIDENT EVIL: Ténèbres infinies. Maintenant, Netflix a offert de nouveaux détails sur l’intrigue de la série animée ainsi que quelques nouvelles images pour montrer sa magnifique animation.

En 2006, il y avait des traces d’accès abusif à des fichiers présidentiels secrets trouvés dans le réseau de la Maison Blanche. L’agent fédéral américain Leon S. Kennedy fait partie du groupe invité à la Maison Blanche pour enquêter sur cet incident, mais lorsque les lumières s’éteignent soudainement, Leon et l’équipe du SWAT sont obligés d’abattre une horde de zombies mystérieux. Pendant ce temps, Claire Redfield, membre du personnel de TerraSave, rencontre une image mystérieuse dessinée par un jeune dans un pays qu’elle a visité, tout en apportant son soutien aux réfugiés. Hantée par ce dessin, qui semble être une victime d’une infection virale, Claire lance sa propre enquête. Le lendemain matin, Claire se rend à la Maison Blanche pour demander la construction d’un centre de bien-être. Là, elle a une chance de retrouver Léon et en profite pour lui montrer le dessin du garçon. Leon semble réaliser une sorte de lien entre l’épidémie de zombies à la Maison Blanche et l’étrange dessin, mais il dit à Claire qu’il n’y a pas de relation et s’en va. Avec le temps, ces deux épidémies de zombies dans des pays lointains conduisent à des événements qui secouent la nation au plus profond de lui-même.

Les fans des jeux, en particulier les récents Resident Evil 2 remake, sera heureux d’entendre les acteurs de la voix de Leon et Claire dans ce jeu (Nick Apostolides et Stephanie Panisello) reprendront leurs rôles pour ce spectacle. Bien que nous n’ayons toujours pas de date de première pour le spectacle, Ténèbres infinies devrait apparaître à AnimeJapan 2021 le 27 mars. J’espère que nous aurons alors plus d’informations!