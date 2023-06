Série

Le populaire jeu vidéo PlayStation aura l’acteur Marvel comme protagoniste principal.



Nouvelles images de Twisted Metal avec Anthony Mackie

Anthony Mackieacteur renommé connu pour son rôle de Faucon dans l’univers cinématographique Marvela été choisi pour jouer dans l’adaptation de la populaire série de jeux vidéo « Metal tordu » au format série.

« Metal tordu » est un jeu vidéo de combat de véhicules emblématique développé par Divertissement interactif de Sony. Dans le jeu, les joueurs s’affrontent dans un tournoi mortel où ils contrôlent des véhicules lourdement armés dans un monde post-apocalyptique.

séries de « Metal tordu » a été décrit comme une comédie d’action et est écrit par Rhett Reese et Paul Wernickqui étaient également responsables du blockbuster Dead Pool. L’intrigue est centrée sur un personnage paria qui est promis à une vie meilleure s’il peut faire une livraison mystérieuse à travers des terres désolées remplies de dangers et de véhicules assoiffés de destruction.

La série devrait être diffusée le 27 juillet sur la plateforme streaming Paon. En plus de Anthony Mackiele casting comprend Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church, Will Arnett et Joe Seanoa. Il y aura également la participation spéciale de Neve Campbell, Richard Cabral, Mike Mitchell, Tahj Vaughans et Lou Beatty Jr.. Le scénario de la série sera en charge de michel jonathan smithqui servira également de showrunner.

+C’est l’avancée de Twisted Metal

Dans le nouvel aperçu de la série, on peut voir Anthony Mackie en tant que protagoniste parcourant des routes désolées, face à gourmand, le méchant de l’histoire, dans une salle d’arcade. Cependant, étonnamment, la rivalité se transforme en amitié lorsque les deux commencent à chanter le tube de Sisqó, « Thong Song ».

