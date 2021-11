Nouvelles images de Spider-Man: No Way Home Set offrent plus de preuves qu’Andrew Garfield reviendra

Grâce à un travail de détective impressionnant, nous avons maintenant encore plus d’indices suggérant que L’incroyable homme-araignée la star Andrew Garfield figurera en effet dans la prochaine suite de Marvel, Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Sur la base d’une nouvelle image de la production de la suite du MCU, il semble que le web-slinger de Holland se tiendra, à un moment donné du film, dans le même sous-sol utilisé par la famille Parker dans L’incroyable homme-araignée série, avec plusieurs comparaisons côte à côte constituant des preuves assez convaincantes …

Avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter @HypefiloPod, et grâce à de merveilleux cercles rouges, de nombreux détails d’arrière-plan et de réglage entre l’image de Spider-Man : Pas de chemin à la maison et les photos de L’incroyable homme-araignée semblent correspondre, ce qui signifie que, malgré les nombreux démentis d’Andrew Garfield, il semble de plus en plus probable que sa version de Peter Parker apparaisse aux côtés de celle de Holland. Bien que ce soit loin d’être une preuve concluante, il a déjà été confirmé que le film MCU comprendra divers méchants des franchises précédentes de Spidey, donc présenter les mêmes paramètres est loin d’être exagéré.

Bien sûr, Holland habitant le même sous-sol que Peter Parker d’Andrew Garfield ne signifie pas nécessairement que Garfield sera également impliqué. Une théorie entourant les événements de Spider-Man : Pas de chemin à la maison prétend que, alors que Tom Holland entrera en effet dans plusieurs univers différents et que certains d’entre eux seront ceux des films Spider-Man de Sam Raimi et celui de L’incroyable homme-araignée, Holland « entrera » dans le rôle de Tobey Maguire et Andrew Garfield, les remplaçant dans leurs mondes respectifs Saut quantique style. L’utilisation du même sous-sol sans aucun signe de Garfield soutient certainement cette idée.

Il convient également de noter une fois de plus que Andrew Garfield a démenti les rumeurs de son retour à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée (malgré divers éléments de preuve contraire), avec L’incroyable homme-araignée star en disant aussi clairement que possible qu’il n’est pas impliqué dans Pas de chemin à la maison. « Il est important pour moi de dire officiellement que ce n’est pas quelque chose dont je suis conscient que je suis impliqué », a déclaré Garfield à propos des rumeurs en cours. « Mais je sais que je ne pourrai rien dire qui convaincra qui que ce soit que je ne sais pas ce qui se passe. Peu importe ce que je dis, je suis foutu. décevant pour les gens ou ça va être vraiment excitant. »

Ce que nous savons, c’est que Spider-Man : Pas de chemin à la maison reprendra après que l’identité de Peter Parker en tant que Spider-Man a été exposée par Mysterio lors de la finale passionnante de la sortie précédente, Spider-Man : Loin De la maison. La vie et la réputation de Parker étant maintenant bouleversées, il demande au Dr Stephen Strange de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie, mais cela a des répercussions dangereuses. Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Pas de chemin à la maison met en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, aux côtés de Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Marisa Tomei, JB Smoove, Benedict Wong, Alfred Molina et Jamie Foxx.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

Sujets : Spider-Man : No Way Home, Spider-man, Amazing Spider-man