Nouvelles images de Joaquin Phoenix sur le tournage de Disappointment Blvd

A24

Le film d’Ari Aster avec l’acteur Joker traverse des conflits internes pendant toute sa durée. Pourquoi A24 n’est-il pas d’accord avec le cinéaste derrière Midsommar ?

© GettyJoaquin Phoenix, en conflit avec son prochain film.

La course de joaquin phénix C’était toujours plein de projets plus qu’intéressants. Mais quand l’acteur a joué jokerSa vie a pris un tournant important. C’est que, depuis lors, il est devenu l’un des interprètes les plus prestigieux de la dernière décennie et a reçu des dizaines d’offres pour revenir sur grand écran. L’un d’eux était le Boulevard de la déception.un film qui pourrait le montrer comme jamais auparavant.

Donnant vie au méchant historique de Batman, Phoenix a remporté le Oscar du meilleur acteur. Son changement physique en jouant Arthur Fleck était remarquable, bien qu’il ne fasse pas exception. Pour son nouveau projet, il est passé par une préparation qui l’a laissé pratiquement méconnaissable. Et tandis que les photos sur le plateau font depuis longtemps le tour, de nouvelles images divulguées ont été publiées cette semaine, ce qui a laissé les téléspectateurs en vouloir plus.

Il y a plein de raisons d’ajouter Boulevard de la déception. à notre liste de films attendus. Non seulement il aura Joaquin Phoenix dans le rôle principal, mais c’est aussi une production de A24. Ce n’est pas tout! Car le cinéaste derrière le film n’est autre que Ari Asterégalement responsable de succès encadrés par la terreur tels que héréditaire Soit milieu de l’été. En plus de la réalisation, il jouera cette fois aussi le rôle de scénariste et de producteur.

Mais, malgré le fait que tout semble idéal, c’est précisément ici qu’apparaît l’un des grands conflits du long métrage du nouveau genre. Parallèlement aux nouvelles images de l’acteur oscarisé sur le plateau, non seulement sa polyvalence en tant qu’interprète a été discutée sur les réseaux sociaux, mais aussi la durée Qu’est-ce que ce film aura? Une fois le tournage terminé, Boulevard de la déception. est déjà en post-production et l’extension finale sera 3h30.

Bien qu’Ari Aster assure que c’est le moment idéal pour développer l’intrigue, la vérité est qu’A24 ne serait pas d’accord. Selon certaines informations, le producteur et distributeur cherche à développer une version beaucoup plus courte pour sa sortie en salles et sa diffusion ultérieure. Quand sera ce moment ? Les retards dus à la pandémie de coronavirus, combinés à ce conflit interne dans son équipe, s’éloignent de plus en plus de la première du dernier projet de Joaquin Phoenix, qui promet de raconter la vie de l’un des entrepreneurs les plus prospères de tous les temps.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂