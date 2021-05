Nouvelles images de Batman: The Long Halloween, première partie publiée

Une poignée de nouvelles images pour la première partie de l’adaptation animée de Batman: Le long Halloween est arrivé!

Si vous êtes impatient d’avoir plus d’aperçus de Batman: Le long Halloween, première partie, DC vous a couvert. Ce matin, ils ont publié une poignée de nouvelles images, montrant davantage l’animation et les personnages principaux de l’histoire:

Inspiré par l’histoire emblématique de DC du milieu des années 1990 de Jeph Loeb et Tim Sale, Batman: Le long Halloween, première partie commence comme un meurtre brutal à l’Halloween incite le jeune justicier de Gotham, le Batman, à conclure un pacte avec les deux seuls hommes de loi non corrompus de la ville – le capitaine de police James Gordan et le procureur de district Harvey Dent – afin d’abattre The Roman, chef du célèbre et puissant Falcone Crime Family. Mais lorsque plus de décès surviennent à Thanksgiving et à Noël, il devient clair qu’au lieu de la violence des gangs ordinaires, ils ont également affaire à un tueur en série – dont l’identité, avec chaque indice contradictoire, devient plus difficile à discerner. Peu de cas ont jamais testé les esprits du plus grand détective du monde comme le mystère derrière le tueur de vacances.