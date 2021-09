Nouvelles du site : Lost Judgment PS5 Review – Où est-ce ?

L’embargo pour les critiques de Lost Judgment est levé aujourd’hui, mais le Pousser Carré le verdict est toujours en cours. C’est parce que le jugement perdu est un gros jeu, et tout simplement, nous sommes loin d’avoir fini d’y jouer.

Nous sommes à environ 33 heures au moment de la rédaction et nous sommes absolument submergés d’activités facultatives et de quêtes secondaires. La grande variété de gameplay dans Lost Judgment est incroyablement impressionnante – même selon les normes Yakuza – mais cela se fait au détriment de l’intrigue se déplaçant à un rythme d’escargot. En effet, il a fallu une dizaine d’heures pour que l’histoire nous accroche enfin, donc on peut dire sans risque de se tromper que la nouvelle aventure de Yagami n’est pas pour les impatients.

Nous espérons qu’un examen sera effectué à temps pour la sortie complète du jeu le 24 septembre. Mais d’ici là, faites-nous savoir si vous attendez ce nouveau cas avec impatience dans la section commentaires ci-dessous.