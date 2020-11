Nouvelles directives COVID-19 pour empêcher les 49ers de jouer à des jeux à domicile

Les nouvelles directives relatives au COVID-19 dans le comté de Santa Clara empêcheront les 49ers de jouer leurs deux prochains matchs à domicile.

Une nouvelle interdiction temporaire des sports de contact dans le comté de Santa Clara a laissé les 49ers de San Francisco sans terrain pour jouer et s’entraîner pendant les prochaines semaines. L’ordre est la dernière tentative de contrôle du coronavirus dans la région. Thearon W. Henderson / « Toutes les activités récréatives qui impliquent un contact physique ou une proximité étroite avec des personnes extérieures à son domicile, y compris tous les sports de contact, seront temporairement interdites », a indiqué l’ordonnance. « Les gens peuvent continuer à pratiquer des sports et des loisirs en plein air où la distance sociale peut être maintenue à tout moment. » Les 49ers doivent actuellement jouer à domicile lors de l’interdiction le 7 décembre contre les Bills de Buffalo et le 13 décembre contre l’équipe de football de Washington. « [This] suspendra temporairement les activités qui nécessitent un contact physique direct ou une interaction à Santa Clara », a déclaré James Williams, avocat du comté de Santa Clara.« Cela signifie donc que pour ces équipes, elles ne pourront pas jouer à des jeux ou s’entraîner là où elles avoir un contact direct au sein du comté. « Les 49ers n’ont pas annoncé comment ils géreraient la nouvelle. La NFL a fait face à de nombreux revers de coronavirus tout au long de la saison, y compris le report d’un match de Thanksgiving, plus tôt cette semaine. Les équipes de football de Stanford et de l’État de San Jose, ainsi que les Sharks de San Jose de la LNH, seront également touchés par les nouvelles directives. [Via]