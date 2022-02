Nouvelles découvertes sur les Vikings

Quand vous pensez aux Vikings, vous imaginez probablement des gens violents et barbares, armés de boucliers et d’épées et de longues mèches de cheveux blonds brillants. D’innombrables films et émissions de télévision décrivent ces anciens peuples nordiques, mais nous en savons étonnamment peu sur la vie réelle des Vikings. C’est-à-dire jusqu’à maintenant… Des découvertes récentes vont complètement changer votre regard sur les Vikings, voyez par vous-même !

Commençons par leur nom

Bien qu’il puisse nous sembler évident que les Vikings s’appellent des Vikings, ils ne se sont jamais appelés ainsi ! Ce mot vient en fait du vieux norrois et sa signification est « un raid de pirates ».