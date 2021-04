Nouvelles d’Android 12: fonctionnalités secrètes révélées ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Le troisième aperçu pour les développeurs d’Android 12 est imminent – et projette déjà son ombre. Selon un rapport, de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont incluses. Ceux-ci incluent des modifications de conception, de nouvelles options pour faire défiler les captures d’écran et des options de démarrage supplémentaires pour l’Assistant Google.

« XDA Developers » a déjà accès à la prochaine version d’Android 12 pour les développeurs, bien que la version officielle de Google soit toujours en attente. La version non publiée présente des fonctionnalités qui n’étaient pas encore disponibles dans la deuxième version préliminaire pour les développeurs.

Captures d’écran à défilement étendu

Les captures d’écran par défilement sont un moyen pratique de prendre des photos de plus que ce qui est visible à l’écran. Par exemple, vous pouvez enregistrer des sites Web entiers sous forme de captures d’écran. Android 12 étend apparemment la fonctionnalité: après avoir créé une capture d’écran avec défilement, Android 12 vous permet de choisir la zone que vous souhaitez enregistrer. Marquez simplement la zone de capture d’écran que vous souhaitez capturer d’un geste tactile – c’est fait. En principe, cela fonctionne de la même manière qu’une photo recadrée.

Les interfaces Android individuelles de fournisseurs tels que Samsung offrent déjà des fonctions correspondantes pour faire défiler les captures d’écran. Avec Android 12, la fonctionnalité devrait être généralisée pour tous les appareils Android.

Nouvelle option de démarrage pour Google Assistant

Android 12 devrait également avoir une nouvelle option d’activation pour l’Assistant Google, que vous pouvez définir dans les paramètres du menu d’alimentation. L’assistant vocal peut être démarré dans Developer Preview 3 à l’aide du bouton d’alimentation. Pour ce faire, maintenez simplement le bouton d’alimentation enfoncé. De plus, il est bien sûr toujours possible d’appeler l’Assistant Google par commande vocale ou par gestes de glissement.

Conception différente pour les commandes de volume et plus

Comme toute nouvelle version du système d’exploitation Google, Android 12 propose également des innovations visuelles. Apparemment, d’autres modifications de conception seront ajoutées dans Developer Preview 3. Ceux-ci incluent des commandes de volume repensées. La zone tactile est plus large et plus arrondie qu’auparavant.

Vous verrez également de nouvelles animations de démarrage lorsque vous ouvrez des applications. Le système d’exploitation génère automatiquement les publicités. De plus, une nouvelle animation de charge discrète apparaît dès que vous connectez votre appareil Android à l’alimentation. Outre les fonctionnalités déjà mentionnées, il existe un certain nombre d’autres innovations mineures dans des domaines tels que la protection des données et les notifications.

Il n’est pas possible de dire exactement combien de temps il faudra avant la sortie du troisième Developer Preview d’Android 12. Mais cela ne devrait durer que quelques jours au maximum. Google devrait publier la version finale d’Android 12 au troisième trimestre 2021.





