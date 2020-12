Nouvelles applications My BMW et MINI App ont la main portugaise

Les nouvelles applications Mes applications BMW et MINI, développées à partir de zéro par les équipes portugaises de Critical TechWorks et en collaboration avec le groupe BMW, arrivent ce mois-ci au France et sur plus de 30 marchés européens et asiatiques.

Accès à distance

À applications permettra aux conducteurs d’accéder à distance à votre véhicule et d’effectuer des tâches qui, jusqu’à présent, étaient effectuées en personne – déverrouillage ou verrouillage des portes, activation de la climatisation, recherche de places de stationnement, stations-service ou bornes de recharge Il est également possible pour l’utilisateur de planifier un trajet plus long et de consulter, dans son téléphone intelligent, des spécifications telles que le niveau d’huile ou la pression des pneus.

Mobilité électrique

Soutenir la mobilité électrique individuelle est un autre des défis qui applications Mes applis BMW et MINI sont proposées. Le conducteur a accès à l’état de consommation de son véhicule et, grâce à l’outil de minuterie climatique, peut optimiser le processus de charge. La BMW ou la MINI électrique peut être préconditionnée, par exemple, en configurant le chauffage en hiver ou le refroidissement en été.

Clé numérique

Souligné par le groupe BMW comme la principale nouveauté de applications Ma BMW et MINI App, la clé numérique permet à un iPhone de remplacer la clé physique. De plus, il peut être partagé avec jusqu’à cinq personnes.

Après vente

Contacter le service après-vente est également possible en utilisant le nouveau applications. Les utilisateurs peuvent désormais prendre rendez-vous pour les ateliers et suivre l’état de leurs véhicules directement dans l’application.

Assistance technique

Il est également possible de contacter l’assistance technique voyage via applications Ma BMW et MINI App Il est possible d’accéder à la localisation du véhicule et à son état afin que l’assistance soit déclenchée et dirigée immédiatement.

Massimo Senatore, directeur général de BMW France, est fier du partenariat de la marque avec Critical TechWorks au France et déclare que ces applications «Venez renforcer» l’engagement de la marque à construire la mobilité du futur «à travers le lien entre technologie et durabilité».

Jochen Kirschbaum, COO de Critical TechWorks, déclare pour sa part que la société est heureuse de voir deux produits développés avec sa contribution devant être lancés au France, et espère que ce sera «une nouvelle étape vers la mobilité du futur et du l’expérience du conducteur du futur ».

Les équipes critiques de TechWorks ont contribué au projet dans des domaines tels que le développement de Logiciel, l’expérience utilisateur et la planification des produits.