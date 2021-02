Nouvelles annonces Disney Plus: Loki, une série MonsterInc, et plus

Disney Plus a récemment annoncé la liste complète des séries et films qui arriveront sur son service de streaming en mars 2021. Mais comme si cela ne suffisait pas pour ses fans, il a maintenant fait de nouvelles annonces sur les productions qui arriveront tout au long de l’année.

Ce mercredi 24 février, sur Twitter officiel de Disney Plus, ils ont annoncé la date de sortie de plusieurs de leurs productions originales. De Loki à la nouvelle série dérivée de Monster Inc.

Les nouvelles publicités Disney Plus

Star Wars: The Bad Batch – Nouvelle série

4 mai

L’une des nombreuses nouvelles séries de l’univers Star Wars sur Disney Plus.

High School Musical: The Musical: The Series – Saison 2

14 mai

Suite au succès de la première saison de la série spin-off High School Musical, Disney a confirmé la date de sortie de sa deuxième saison.







Zenimation – Saison deux

11 juin

Loki – Nouvelle série

11 juin

Troisième série originale de Marvel Studios pour Disney Plus. Suivez l’histoire du roi de la tromperie après les événements de Avengers: Endgame.







The Mysterious Benedict Society – Nouvelle série

25 juin

Une nouvelle série dramatique fantastique qui suit un groupe d’orphelins aux capacités incroyables qui sont adoptés par un millionnaire excentrique pour remplir une mission mystérieuse.







Monstres au travail – Nouvelle série

2 juillet

Nouvelle série originale de Disney Plus. Découvrez une nouvelle aventure des monstres les plus drôles du monde. Ce film est une préquelle de MonstersInc, et suit Mike et Skully 6 mois après les événements du film acclamé.