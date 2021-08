Nouvelle victoire de Johnny Depp dans son procès contre Amber Heard

Ces dernières années, Hollywood et le monde entier ont suivi de près l’un des scandales les plus choquants, dans lequel des plaintes des deux parties ont été déposées pour agressions physiques et dommages moraux. Nous parlons du conflit judiciaire entre Johnny Depp Oui Ambre entendu, qui ont mis fin à leur mariage dans les pires conditions et tout se réglera devant un tribunal, où un grand avantage pour lui vient d’être confirmé.

L’affaire est plus présente que jamais cette semaine, puisque l’acteur vient d’évoquer sa situation, assurant qu’il y a un boycott contre son film Minamata. Il a également assuré que Il s’apprête à faire connaître sa vérité et à blanchir son nom pour rétablir ses antécédents et sa réputation.. Pour l’instant, il a reçu un compliment du Fête de Saint-Sébastien, où il sera décoré de la plus haute distinction.

Dans ces dernières heures, il a été confirmé un nouveau duel en faveur de Depp, après le juge en chef du comté de Fairfax, Penney Azcarete, a rejeté la demande de Heard de rejeter le procès en diffamation de son ex-mari, en tenant compte de l’affaire qu’elle a perdue contre le journal The Sun fin 2020. Là, les médias britanniques l’ont appelé « batteur de menottes » et la justice leur a donné raison, alors cela aurait été une bonne arme à utiliser pour ambre.

« Heard soutient qu’elle était en contact avec The Sun parce qu’ils avaient tous les deux le même intérêt pour l’affaire. Cependant, pour que l’information existe, l’intérêt de Heard dans son cas doit être identique à l’intérêt de The Sun. »expliqué Azcarate. Le juge a poursuivi : « Les intérêts du Sun étaient basés sur la question de savoir si les déclarations publiées par le journal étaient fausses. Les intérêts de Heard étaient liés à la question de savoir si les déclarations qu’il publiait étaient fausses. ».







Alors que le jugement déterminant, qui est prévu pour avril 2022, ça veut dire une petite victoire pour Johnny Depp contre Amber Heard dans la quête pour prouver son innocence. De plus, il s’agit d’obtenir un autre triomphe en obtenant qu’elle soit obligée de présenter la preuve de son don de sept millions de dollars à l’American Civil Liberties Union (ACLU) et à un Children’s Hospital de Los Angeles, puisqu’elle a été dénoncée pour ne pas avoir fait donc après avoir promis.