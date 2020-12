Nouvelle Toyota Mirai 2021. La «voiture du futur» arrive l’année prochaine

Lorsque Toyota a présenté la première génération de la Prius en 1997, peu de gens pensaient que l’avenir de la voiture passait par l’électrification – la conception de la Prius n’a pas non plus aidé, c’est vrai. Mais le reste de l’histoire, nous le savons tous.

Dans les premières générations de technologie hybride, Toyota en avait assez de perdre de l’argent jusqu’à ce que … elle devienne l’une des marques les plus rentables de l’industrie automobile, avec une partie substantielle de son plan d’affaires basé sur cette technologie à laquelle, en 1997, presque personne ne croyait. Après plus de 20 ans, l’histoire peut se répéter, maintenant avec l’hydrogène.

Le nouveau Toyota Mirai, désormais officiellement présenté, est un autre chapitre de la démocratisation de la voiture à hydrogène.

Toyota Mirai. La voiture du futur?

L’engagement de Toyota envers la voiture à hydrogène ne fait aucun doute – ou si vous préférez, la voiture électrique à pile à combustible. La deuxième génération de Mirai n’a pas encore commencé à être commercialisée et, quelque part au Japon, des équipes d’ingénieurs travaillent déjà sur la 3e génération de la technologie de pile à combustible de Toyota.

On peut dire avec certitude qu’au cours des 30 dernières années, aucune marque n’a autant cru en l’électrification de la voiture que Toyota. Cependant, contrairement à la plupart des marques, Toyota continue d’avoir des réserves sur les voitures électriques à batterie – il suffit de regarder son autonomie.

Selon Toyota, les véhicules électriques à batterie sont l’une des solutions pour les courtes et moyennes distances, mais ils peuvent difficilement être la solution pour les longues distances. Si l’on ajoute à cela les problèmes liés à la rareté des matières premières pour la production de batteries, alors l’industrie automobile doit vraiment trouver une alternative.

Ce sont des questions auxquelles Toyota répond avec la nouvelle Mirai. Une berline qui apparaît dans cette deuxième génération avec un design plus attrayant, plus d’espace intérieur et un système de pile à combustible plus efficace, à la fois dans l’utilisation et dans le processus de production. Toyota espère vendre 10 fois plus de Toyota Mirai dans cette nouvelle génération. L’avenir a-t-il commencé? Pas encore au France.

Voitures à hydrogène au France

Le France ne dispose pas encore de station de ravitaillement en hydrogène, mais Toyota France est pleinement engagé dans cette technologie. S’adressant à 45secondes.fr, Toyota France déclare que dès que la première station de remplissage d’hydrogène sera opérationnelle, la nouvelle Toyota Mirai sera disponible dans notre pays.

Selon Lusa, l’appel d’offres public pour la première station de ravitaillement en hydrogène au France a déjà été lancé. Il sera situé dans le nord du pays, plus précisément à Vila Nova de Gaia, et desservira la grande région de Porto.

Pour le reste de l’Europe, l’avenir de la voiture vient plus tôt. La Toyota Mirai sera disponible à partir du premier trimestre 2021. Un avenir qui prend les proportions d’une berline de direction et qui promet d’être le premier pas vers la démocratisation de la voiture à hydrogène, sans émissions et 100% durable.

Quoi de neuf dans la Toyota Mirai 2021

Bien qu’elle ne soit officiellement dévoilée que maintenant, nous connaissons la nouvelle Toyota Mirai «en direct et en couleur» depuis plus d’un an. Lors du Kenshiki Forum, l’événement annuel où la marque japonaise présente son actualité, nous avons eu le premier contact avec ce modèle.

Souvenez-vous de ce moment ici:

Oubliez la génération précédente de la Toyota Mirai. Il ne restait plus rien de la première génération, juste le nom. Cette nouvelle Mirai est basée sur la nouvelle plateforme mondiale de Toyota (TNGA), plus précisément la variante GA-L.

Grâce à cette plateforme, la nouvelle Mirai a vu sa rigidité en torsion et ses dimensions accrues. Ce nouveau modèle est 70 mm plus large, mais 65 mm plus court et a un empattement plus long de 190 mm. De plus, il dispose désormais d’une propulsion arrière – le GA-L est également utilisé, par exemple, par la Lexus LS. Résultat? Le nouveau Mirai a un look plus dynamique et, surtout, offre plus d’espace intérieur.

Concernant le moteur électrique, positionné sur l’essieu arrière, il a une augmentation de puissance de 12%, offrant désormais 134 kW (182 ch) et 300 Nm de couple maximal. En ce qui concerne la pile à combustible, elle continue d’utiliser un polymère solide, mais elle offre désormais une densité d’énergie record de 5,4 kW / l et aussi une capacité de fonctionnement en dessous de -30 ºC.

Pour stocker l’hydrogène, la Toyota Mirai utilise désormais trois réservoirs. Deux sous l’habitacle et un derrière les sièges arrière, lui permettant d’augmenter sa capacité totale à 5,6 kg (1 kg de plus que la génération précédente), offrant ainsi une autonomie de plus de 650 km.

La première voiture en dessous de zéro émission

La Toyota Mirai est plus écologique qu’une 100% électrique à tous les niveaux. En plus de ne pas émettre de CO deux pendant la charge (il n’y a pas de perte d’énergie due à la chaleur), ou pendant la conduite, Mirai est encore capable de… nettoyer l’air de nos villes.

Autrement dit, où qu’elle aille, la Toyota Mirai laisse le filtre à air – il est même possible de voir un graphique sur le tableau de bord où ces informations sont mises à disposition. Cela n’est possible que grâce à un filtre catalytique intégré au système de pile à combustible, qui au cours de ce processus est capable de capturer toutes les impuretés présentes dans l’air. Le système est capable d’éliminer entre 90 et 100% des particules lors de leur passage à travers le filtre.