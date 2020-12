Nouvelle série télévisée Alien en préparation pour FX / Hulu

La présentation du Disney Investor Day a apporté toutes sortes de nouvelles pour des franchises comme Guerres des étoiles et Marvel, mais Extraterrestre les fans n’ont pas été laissés dans le froid…

On dirait que Disney ne pousse pas sa nouvelle franchise du 20e siècle au lit de si tôt. En plus d’un nouveau Prédateur film en cours, ils ont annoncé aujourd’hui une série télévisée dans le Extraterrestre univers!

Noah Hawley développe la série chez FX où il écrira et produira la série (qui fait également appel à Ridley Scott en tant que producteur exécutif). Alors que les détails sont minces pour le moment, le chef de FX, John Landgraf, a révélé que la série se déroulait dans un avenir pas trop lointain et était «la première histoire d’Alien se déroulant sur Terre».

Honnêtement, je n’ai pas besoin de beaucoup plus que ça! Je suis juste content d’apprendre que la franchise n’est pas morte et que nous aurons plus d’action Alien / Xenomorph à l’avenir … Maintenant, si seulement nous pouvions obtenir un Alien: Covenant suite.