Nouvelle série Sopranos en pourparlers à HBO Max avec le créateur David Chase

Le succès de Les nombreux saints de Newark et le regain d’intérêt qu’il a suscité Les Sopranos la série dans son ensemble signifiait qu’il n’allait pas être trop long avant que d’autres histoires basées sur la vie de Tony Soprano ne commencent à circuler, et il semble que WarnerMedia s’apprête à en faire une réalité le plus tôt possible avec LesSoprano le créateur David Chase est en pourparlers pour créer une nouvelle série qui agira à la fois comme une préquelle de l’original et une suite du film. Michael Gandolfini a repris le rôle de son père en tant que version plus jeune de Tony Soprano dans Les nombreux saints de Newark, mais on ne sait pas si l’homme mafieux emblématique apparaîtra dans la nouvelle série.

S’exprimant dans une interview avec Date limite, Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia Studios and Networks, a déclaré…

« Nous parlons à David d’une nouvelle série, liée aux Sopranos, sur HBO Max. Vous voyez Les Sopranos entrez dans le top dix des séries vues sur le service et cela lui donne une toute nouvelle vie. Il a littéralement levé tout Les Sopranos franchise d’une nouvelle manière. Vous ne pouvez pas mesurer simplement par le box-office. »

David Chase a récemment signé un contrat de cinq ans avec la société pour produire exclusivement des œuvres pour HBO, HBO Max et Warner Bros. Pictures, revenant donc à Les Sopranos semblerait être un choix évident compte tenu du boom actuel du nombre de téléspectateurs et de la popularité de l’émission. « Il n’y a qu’une seule façon pour moi de le faire, et c’était si Terry [Winter] et je pourrais écrire le scénario ensemble », a déclaré Chase, faisant écho aux sentiments exprimés par Winter dans une interview précédente. « C’est ce que je ferais. »

Au début du mois de septembre, Terrence Winter a également exprimé son intérêt à poursuivre la saga de Les Sopranos, mais seulement si Chase était impliqué. Plus les gens parlent d’une autre série basée sur la famille ou du moins le monde dans lequel ils habitent, plus il semble qu’il n’y a personne impliqué qui ne veut pas que cela se produise.

« C’est très flatteur », a déclaré Winter en septembre. « J’ai absolument adoré le film, et je l’ai vu plusieurs fois. J’étais vraiment sur le point de savoir si David devrait même le faire. Vous savez, laissons-le tranquille. Mais plus il me parlait de ses idées, de toute évidence, il ne pouvait pas être entre de meilleures mains que David et Alan Taylor. Je savais que ce serait bien, je ne savais tout simplement pas à quel point j’allais l’aimer. Pour moi, c’était comme le spectacle tonal, comme si c’était le spectacle, mais pas le spectacle. C’était juste léger, tonalement, comme ce que nous avons fait. Le casting était génial et Alessandro Nivola était tout simplement incroyable. En voyant Michael Gandolfini, il y avait tellement de moments où il était son père. Ray Liotta était génial . »

« Il y a tellement d’œufs de Pâques que si vous savez ce qu’ils sont, vous êtes récompensé pour votre attention », a-t-il déclaré. « Et si vous ne les avez pas attrapés, ce n’est pas grave, cela fonctionne comme un film indépendant. David et moi avons examiné le nombre d’histoires qui précèdent la série télévisée et l’idée de faire une suite, s’il s’agit de ce serait vraiment très amusant. Et aussi la chance de retravailler avec David, un ami cher et mentor. Juste de ce point de vue, ce serait fantastique. »

Les nombreux saints de Newark et les 86 épisodes de Les Sopranos sont actuellement disponibles sur HBO Max pour que les fans revivent l’histoire jusqu’à présent, en attendant la confirmation presque certaine qu’il y en a plus à venir dans un proche avenir.

Sujets : Les Sopranos, Les Nombreux Saints de Newark, HBO Max