Nouvelle série à venir sur Netflix en septembre 2022

Bien que le mois d’août ait vu la première de grandes séries sur Netflix telles que l’adaptation de »L’homme de sable » et le retour de »Je n’ai jamais », septembre semble venir avec de grandes sorties qui seront sans aucun doute également positionnées dans le top 10 de la plateforme de streaming. Le mois étant sur le point de commencer, il est temps de noter toutes les nouveautés pour n’en manquer aucune.

Des séries légendaires comme »cobra kai »Ils sont de retour pour leur cinquième saison après une finale passionnante de leur saison 4. »L’amour est aveugle : après l’autel », continuera à raconter l’histoire des histoires de couples qui ont été laissés pour compte plus tôt cette année. D’autres productions comme »dynastie » diront au revoir avec leur dernière saison, tandis que de nouvelles séries arriveront au catalogue Netflix.

Devil in Ohio Premiere: 2 septembre







La nouvelle mini-série originale de Netflix est intitulée »Devil in Ohio », basée sur le livre du même nom écrit par Daria Polatin. L’histoire suit l’actrice Emilie Deschanel en tant que psychiatre Suzanne Mathis, qui s’occupe d’une jeune femme nommée Mae, qui s’est récemment échappée d’un culte satanique. Les choses empirent lorsque des complications inattendues surviennent et que Mae entame une bagarre avec l’un des enfants de Suzanne.

Fakes Premiere: 2 septembre







» Fakes » arrivera sur Netflix ce mois-ci avec Jennifer Tong Oui Emilie baranac en tant que deux jeunes hommes qui démarrent une entreprise de fausses cartes d’identité qui commence à se développer dans toute l’Amérique du Nord. Les deux filles qui dirigent l’empire découvrent bientôt que leur entreprise a attiré l’attention du FBI et des criminels, les forçant à choisir avec soin les alliés qu’ils se font en cours de route.

Cobra Kai Saison 5 Première: 9 septembre







»Cobra Kai » a été l’un des retours les plus attendus de septembre. Après la fin choquante de sa saison 4, la saison cinq continue la querelle entre le centre de karaté titulaire officiellement dirigé par Johnny Laurent et Miyagi-Do Karaté de Daniel La Russoil y aura donc sûrement plus de combats pour équilibrer les équipes qu’il faudra faire pour vaincre un ennemi commun.

Fate: The Winx Saga Saison 2 Première: 16 septembre







La deuxième saison de »Fate: The Winx Saga » poursuivra son histoire sur Netflix en septembre, avec plus de magie à l’Alfea School for Fairies. L’adaptation en direct de la populaire série animée Winx Club suit les principales fées Bloom, Stella, Aisha et Musa. Alors que le dessin animé était axé sur les enfants, le programme a une approche adaptée à tous les publics.

Love is Blind: After the Altar Saison 2 Première: 16 septembre







La deuxième saison de »Love Is Blind » a été créée plus tôt cette année, associant 15 hommes et 15 femmes qui vont bientôt se marier. » Love Is Blind: After the Altar » suit les couples qui étaient mariés à la fin de l’expérience (plus les célibataires) pour voir où ils en sont maintenant. La deuxième saison de la post-émission rattrapera des concurrents comme Jarrette Jones, Iyanna McNeely, Deepti Vempati, Shayne Jansen et Natalie Lee.

Première de la saison 5 de Dynasty : 24 septembre







La cinquième et dernière saison de »Dynasty » arrivera enfin sur Netflix à la fin du mois. La série, basée sur un opéra de 1980, met en vedette Elizabeth gillies, Spectacle de subventions, Nathalie Kelley Oui James Mackay comme la famille Carrington, qui possède un empire de plusieurs millions de dollars.

» Dynastie » suit Fallon et Steven Carrington alors qu’ils apprennent que leur père épouse un employé de l’entreprise, Cristal. Alors que Fallon tente de briser le couple, elle approfondit l’affaire familiale et en apprend davantage sur le passé trouble de Cristal.