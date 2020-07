Nouvelle saison d’Amsterdam 3; introduction; faits intéressants; acteurs et personnages; date de sortie;

Cette série est l’une des meilleures séries médicales américaines et a été créée par David Schooner. Il y avait tellement de producteurs et de producteurs exécutifs – certains des principaux producteurs exécutifs, à savoir Peter Horton, David Schuler, Kate Dennis. Les fans attendent avec impatience de regarder la troisième saison alors que les deux saisons précédentes deviennent des succès et des blockbusters.

New Amsterdam saison 3; faits intéressants;

Il y avait tellement d’épisodes intéressants dans cette série et certaines des aventures merveilleuses à savoir, «pilote», «rituels», «chaque dernière minute», «limites», «cavitation», «Anthropocène», «effet domino», «trois points »,« aussi longtemps qu’il faut »,« six ou sept minutes »,« une place à table »,« anima sola »,« le blues »,« les abandonnés »,« les rois des épées »,« cinq miles ouest », endroit heureux», «évitable», «ce n’est pas la fin», «luna», «à votre tour», «la vue d’ensemble», «remplacement», «le dénominateur», «la ligne Karman», « bons soldats », Les îles», code argent »,« se cacher derrière mon sourire »,« en double aveugle »,« question de secondes », etc.

Les épisodes ci-dessus sont de la saison précédente. pourtant, nous devons attendre de nouvelles aventures.

New Amsterdam saison 3; mettant en vedette des acteurs et des personnages;

Il y avait tellement de chats et de personnages dans cette série, et j’espère que les mêmes personnages seront de retour la saison prochaine. Certains des personnages principaux, à savoir Ryan eggold comme le Dr Maximus Godwin, Janet Montgomery comme le Dr Lauren Bloom, Freema Agyeman comme le Dr Helen Sharpe, Jocko sims comme le Dr Floyd Reynolds, «Tyler Labine comme le Dr Ignatius, Anupam kher comme le Dr Vijay Kapoor , ana Villafane dans le rôle du Dr Valentine Castro, etc.

Les personnages ci-dessus sont très attendus dans cette série. Pourtant, nous devons attendre d’autres nouveaux personnages secondaires pour cette série. Restez à l’écoute pour découvrir plus d’informations sur cette série.

New Amsterdam saison 3; date de sortie exacte;

Il n’y a pas d’annonce officielle concernant la date de sortie. En raison de l’effet pandémique du COVID-19, la date de sortie a été retardée. J’espère que la date de sortie sera bientôt annoncée par l’équipe de production. Pourtant, nous devons attendre une nouvelle date de sortie pour cette série.

