Nouvelle Rolls-Royce Ghost dévoilée. La berline de luxe la plus sereine de toutes?

Les premières images publiées du nouveau Rolls-Royce Ghost ils sont tous dans un blanc éthéré sur fond blanc éthéré, en parfaite harmonie avec son nom et les concepts qui ont été à l’origine de sa conception: simplicité et sérénité, voire le concept très évident de post-opulence.

Il est plus petit que le produit phare Phantom, mais il est plus grand que son prédécesseur: il mesure 5546 mm de long, près de 150 mm de plus et seulement 20 mm de moins que la version longue du premier Ghost. Il est 30 mm plus large (2140 mm avec les miroirs) et 21 mm plus haut (1571 mm). L’empattement reste à 3295 mm.

Il repose sur l’architecture du luxe, héritée du Phantom et du Cullinan, et prend des proportions quelque peu différentes de son prédécesseur – les centimètres supplémentaires gagnés sont concentrés dans la travée arrière allongée, plus en ligne avec les proportions classiques de la Rolls-Royce d’autrefois.

Visuellement, la nouvelle Rolls-Royce Ghost rencontre la simplicité défendue avec une carrosserie plus propre: il y a moins de lignes de coupe dans la carrosserie et le nombre de plis a également été réduit.

Il y a deux exceptions. Le premier est la ligne de taille légèrement arquée qui marque le côté, s’étendant, sans interruption, sur toute la longueur. La seconde est la dite «ligne de flottaison» (terme nautique), qui a longtemps marqué le flanc de la Rolls-Royce et le nouveau Ghost ne fait pas exception, interprété ici comme un pli plus subtil du soubassement.

Le «Spirit of Ecstasy» apparaît désormais sur le capot et non sur le nouveau gril à cadre unique. Les phares laser à LED sont également simples en apparence, mais précis dans leur apparence.

Noble 12 cylindres

La post-opulence et la sérénité ont guidé l’équipe de développement, mais la nouvelle Rolls-Royce Ghost se déplace toujours exclusivement avec un moteur à combustion interne – pas d’électrons … encore. Il s’agit toujours d’un V12 noble et raffiné – placé derrière l’essieu avant pour une meilleure répartition des masses – mais le bloc précédent de 6,6 l cède la place à une version du 6,75 l créée sur le Cullinan.

Comme le dirait Rolls-Royce, les performances sont «adéquates». Malgré la grande capacité du moteur et livré avec deux turbocompresseurs, on peut dire que le 571 chevaux (à 5000 rpm) annoncés sont… modestes. On ne peut pas en dire autant des généreux 850 Nm couple (+70 Nm que le prédécesseur), disponible à 1600 tr / min absurdement bas.

Toute cette force est transmise aux quatre roues, à travers une boîte de vitesses automatique (convertisseur de couple) à huit vitesses. Et même compte tenu de ses 2553 kg, il faut admettre que les performances de la nouvelle Rolls-Royce Ghost sont plus que «adéquates»: 4,8s jusqu’à atteindre 100 km / h avec la vitesse maximale à fixer dans certaines 250 limitées électroniquement km / h.

Certainement assez pour ceux qui choisissent de conduire.

En parlant de le conduire …

Pour ceux qui choisissent de le conduire, Rolls-Royce ne les a pas oubliés. En plus des quatre roues motrices, le nouveau Ghost dispose également de quatre roues directrices, pour une plus grande agilité, ou mieux, une plus grande grâce quand il est nécessaire de passer ces sections d’asphalte qui relient deux lignes droites.

Ce faisant, le confort à bord doit être suprême. La nouvelle Rolls-Royce Ghost est livrée avec une suspension indépendante sophistiquée (doubles triangles superposés aux quatre coins) auto-nivelante pneumatique, qui introduit un nouveau système appelé Planar, qui combine l’action de trois éléments mécaniques et électroniques.

Les triangles supérieurs de suspension à l’avant contiennent un amortisseur de masse qui absorbe les vibrations générées par les chocs des roues sur la route. Pour vous aider, existe-t-il un système par caméra capable d’examiner la surface de la route à des vitesses allant jusqu’à près de 100 km / h, en adaptant l’amortissement de la suspension en temps opportun – un «tapis volant»? Vraisemblablement.

Silence et sérénité

Toujours sur le thème de la sérénité et du confort à bord, nous avons abordé le sujet récemment. La marque britannique a sorti plusieurs petits films sur la nouvelle Rolls-Royce Ghost. Dans cet article, qui explore certaines des particularités du nouveau Ghost, vous pouvez trouver plus de détails sur la façon dont il a atteint les objectifs ambitieux de silence et de sérénité:

En regardant maintenant l’intérieur révélé, il convient également de noter l’effort pour exprimer visuellement et fonctionnellement ces qualités de simplicité et de sérénité.

Son design est simple, formé par des lignes horizontales, tendant vers le minimaliste, mais enrichi de matériaux de qualité supérieure, tels que le cuir, le bois et l’aluminium. En option, nous pouvons avoir un plafond «étoilé» qui comprend des haut-parleurs de type excitateur, capables de transformer tout le toit Ghost en… haut-parleur. Le thème «étoilé» se poursuit sur le tableau de bord, où l’on peut voir l’inscription Ghost accompagnée de 850 points de lumière.

Quand arrive-t-il et quand cela coûte-t-il?

Nous ne savons pas combien cela coûte au France, mais aux États-Unis, cela commence à environ 280 000 euros. La production de la nouvelle Rolls-Royce Ghost a déjà commencé, et il est désormais possible de la commander, la marque britannique commençant les premières livraisons, si tout se passe comme prévu, avant la fin de l’année.

