Nouvelle règle d’exportation pour la technologie: la Chine rend difficile la vente de Tiktok aux États-Unis

Sans vente, la populaire application Tiktok est menacée d’extinction aux États-Unis en septembre. Microsoft négocie déjà avec la société chinoise Bytedance. Cependant, une nouvelle directive du gouvernement chinois est susceptible de compliquer un accord.

Les pourparlers forcés par la Maison Blanche à vendre l’activité américaine de la populaire application vidéo Tiktok pourraient être entravés par les restrictions à l’exportation imposées par le gouvernement chinois. Selon les nouvelles règles, entre autres, «les technologies informatiques avec personnalisation basée sur l’analyse des données» et l’exploitation utilisant l’intelligence artificielle ne peuvent être vendues à l’étranger qu’avec une autorisation du gouvernement. Tiktok appartient à la société chinoise Bytedance.

Le ministère chinois du Commerce a publié vendredi les nouvelles règles. Samedi, l’agence de presse officielle chinoise a publié une interview avec un professeur d’université qui a souligné que les technologies de Tiktok relevaient de cette description. Pour que l’entreprise internationale continue de fonctionner, les algorithmes et les logiciels de Bytedance devraient passer à un nouveau propriétaire. La liste des produits concernés par les restrictions à l’exportation a été élargie pour inclure 23 articles.

Le président américain Donald Trump décrit Tiktok comme un risque pour la sécurité, car les autorités chinoises pourraient accéder aux données américaines via l’application. Début août, il a interdit aux entreprises et aux citoyens américains de faire des affaires avec Tiktok – l’interdiction devrait entrer en vigueur à la mi-septembre. Sans vente, Tiktok menace de s’arrêter aux États-Unis. Tiktok et Bytedance nient l’allégation et sont allés en justice aux États-Unis.

Le géant du logiciel Microsoft négocie actuellement le rachat de l’activité Tiktok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le géant des supermarchés Walmart veut également être à bord. Dans le même temps, selon les médias, un groupe d’investisseurs en démarrage est en lice avec la société de logiciels Oracle. Trump a également ordonné à la mi-août que Bytedance devait se déconnecter de toutes les données des utilisateurs aux États-Unis dans les trois mois. Bytedance n’est également plus autorisé à posséder une propriété aux États-Unis qui est utilisée pour l’exploitation de Tiktok.