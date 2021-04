Nouvelle prédiction des Simpsons! Le Japon va déverser de l’eau radioactive dans l’océan

Avec plus de 30 ans à l’antenne, Les Simpsons continuer à faire partie de la culture populaire en tant que l’une des meilleures séries de tous les temps, ayant des millions de fans à travers le monde. On est encore très loin de connaître sa fin, puisque depuis le rachat de Fox par la société Disney, il y a plein de plans qui commencent par au moins deux saisons supplémentaires. Pendant, les anciens épisodes fonctionnent comme des objets de référence à chaque fois que quelque chose se passe dans la vraie vie et là surgissent les fameuses prédictions.

La qualité mentionnée du spectacle créé par Matt Groening est reconnu depuis longtemps, depuis il y a des groupes qui croient vraiment que le programme de télévision prédit réellement des événements, bien que ses scénaristes expliquent qu’il s’agit d’imagination et de faire les chapitres un an à l’avance.

+ Nouvelle prédiction des Simpsons

Épisode 4 de la deuxième saison, appelé « Deux voitures dans chaque garage et trois yeux sur un poisson » commence avec Bart et Lisa pêchent et en un instant, le garçon parvient à sortir un poisson à trois yeux. Il montre immédiatement que le lieu où ils pratiquent la pratique est une lagune contaminée par la centrale nucléaire et grâce à un journaliste, l’histoire devient connue, s’interrogeant sur la responsabilité de l’usine.







Ce mardi, il a été confirmé que le gouvernement japonais a approuvé le plan de rejet de plus d’un million de tonnes d’eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan, qui a été complètement détruit par le tsunami de 2011. Bien qu’ils expliquent que le liquide sera traité et dilué pour que les niveaux de rayonnement soient inférieurs à l’acceptable, beaucoup se méfient et rejettent ce projet qui commencerait en 2023.

Les Simpson ont également prédit les conséquences de la décision de #Japon pour évacuer dans l’océan plus d’un million de tonnes d’eau traitée mais toujours radioactive de la centrale nucléaire dévastée de Fukushima Daiichi, opération qui pourrait durer des décennies. pic.twitter.com/kWfVR0F1pb – LeonardoFavio (@LeonardoFavioOM)

13 avril 2021





Au fil des heures et de la diffusion de l’actualité, les réseaux sociaux ont fait écho à la nouveauté et certains ont commencé à comparer cela avec l’épisode susmentionné des Simpsons et l’ont appelé une nouvelle prédiction, ajoutant ainsi à d’autres qui sont déjà restés dans l’histoire comme l’attaque des tours jumelles, le coronavirus ou le président Donald Trump des États-Unis.