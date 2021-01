Nouvelle prédiction des Simpsons! Bill Gates veut couvrir le soleil

‘Les Simpsons’ est l’émission télévisée d’animation la plus acclamée de l’histoire et compte des millions de fans dans le monde. Leur humour et leur regard acide sur la société les ont catapultés au succès de la main de leur créateur Matt Groening, et bien qu’ils ne traversent pas de bons moments, puisque leurs dernières saisons ont été durement critiquées, personne ne cessera d’avoir cette série parmi leurs favoris.

Différentes générations ont apprécié le spectacle et chacune aura son moment préféré, mais au fil des années, cela nous a laissé des situations incroyables qui sont devenues réalité dans nos vies, quelque chose qui a attiré l’attention du public et ils ont été appelés comme prédictions de ‘The Simpsons’ pour prédire des événements tels que l’attaque des tours jumelles ou Donald Trump, président des États-Unis.

Sans intention d’être laissés pour compte cette année, il a été dit sur les réseaux sociaux qu’ils avaient prédit l’attaque contre le Capitole et les vêtements de Kamala Harris, mais cette fois un fait est apparu directement lié au chapitre historique «Qui a tué M. Burns? divisé en deux parties, des saisons 6 et 7. Ces derniers jours, divers médias ont rapporté que Bill Gates a un projet pour couvrir le soleil. Tout comme cela s’est passé dans l’émission! Regardez la scène!







Dans la serie, Brûlures cherche à bloquer la lumière du soleil afin de garder Springfield dans l’obscurité et la population est obligée d’utiliser l’électricité de sa centrale nucléaire, et ainsi devenir plus millionnaire. Dans ce cas, Le plan de Gates est de le couvrir pour essayer de mettre fin au réchauffement climatique. En termes plus techniques: explore l’idée de déverser des tonnes de poussière de carbonate de calcium non toxique dans l’atmosphère pour atténuer la lumière du soleil et refroidir la planète.

Bien que cela ait suscité des milliers de commentaires d’utilisateurs de médias sociaux pour interagir avec ‘Les Simpsons’ et appelez cela une nouvelle prédiction réalisée à partir de la série, les scientifiques ne sont pas du tout satisfaits de cette option proposé par le fondateur de Microsoft, depuis ses effets pourraient être risqués, en raison de la possibilité d’inclure des changements dans les modèles climatiques qui ne sont pas différents du réchauffement actuel.