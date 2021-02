Nouvelle Porsche 911 GT3. Ce n’est que quelques jours pour te rencontrer

Porsche peut même préférer le désigner simplement comme le nouveau membre de la famille 911 GT, cependant, nous savons tous qu’il s’agit très probablement du nouveau Porsche 911 GT3.

Avec une révélation prévue à 14h le 16 février (vous pouvez la suivre en direct ici), on ne voit que peu de chose du nouveau modèle à l’image diffusée par Porsche. Pourtant, l’aileron arrière proéminent, la marque de fabrique de la 911 GT3 depuis le lancement de la première génération en 1999, se démarque.

Pour soutenir la thèse selon laquelle le taquin maintenant révélé, même en anticipant la nouvelle Porsche 911 GT3, c’est le fait qu’elle présente de nombreuses similitudes avec la nouvelle (et toujours camouflée) 911 GT3 (992) que l’on pouvait déjà voir (et entendre) dans une vidéo où elle apparaissait camouflée.

Que savons-nous déjà?

Bien sûr, nous en savons encore peu sur la nouvelle Porsche 911 GT3 (992). Pourtant, certaines données ont déjà été officiellement publiées.

Pour commencer, la nouvelle 911 GT3 continuera d’utiliser un six cylindres boxeur atmosphérique, celle-ci étant couplée à une boîte de vitesses manuelle ou à double embrayage (PDK) qui enverra la puissance, uniquement et uniquement, aux roues arrière. En parlant de puissance, aucun chiffre n’a encore été publié, cependant, nous doutons qu’il ait moins de 500 ch par rapport à son prédécesseur.

En ce qui concerne les connexions au sol, la 911 GT3 lance un système de suspension de triangles qui se chevauchent à l’avant (au lieu du schéma habituel de MacPherson), 255 pneus et roues de 20 pouces à l’avant et 315 avec roues de 21 pouces à l’arrière.

Enfin, le système de freinage a vu le diamètre des disques avant en acier passer de 380 mm à 408 mm. Quant au poids, bien qu’étant dérivée de la génération 992 (plus large et plus longue), cette 911 GT3 ne devrait pas être plus lourde, ayant été avancée qu’elle pèsera 1430 kg (avec tous les fluides inclus, prête à rouler), au niveau de son prédécesseur.

Il ne reste plus qu’à attendre le 16 février pour pouvoir confirmer tous ces chiffres et faits sur ce qui sera, pour l’instant, la plus radicale de la Porsche 911 (992).