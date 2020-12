Nouvelle population de rorquals bleus trouvée dans l’océan Indien, découverte par son son unique

Le New York Times28 déc.2020 09:42:20 IST

Pesant jusqu’à 380000 livres et s’étirant sur 30,48 mètres de long, la baleine bleue – la plus grande créature à avoir jamais vécu sur Terre – pourrait au premier abord sembler difficile à manquer aux yeux et aux oreilles humains.

Mais une population de léviathans jusque-là inconnue se cache depuis longtemps dans l’océan Indien, laissant les scientifiques pas plus sages, suggèrent de nouvelles recherches.

Le cadre secret de baleines, décrit dans un article publié la semaine dernière dans la revue Recherche sur les espèces menacées, a son propre hymne: une ballade lente et hurlante qui se distingue de tout autre chant de baleine jamais décrit. Il rejoint seulement une douzaine d’autres chants de baleines bleues qui ont été documentés, chacun étant la carte de visite d’une population unique.

«C’est comme entendre différentes chansons dans un même genre – Stevie Ray Vaughan contre BB King», a déclaré Salvatore Cerchio, biologiste des mammifères marins à l’African Aquatic Conservation Fund dans le Massachusetts et auteur principal de l’étude. «Tout est blues, mais vous connaissez les différents styles.»

La découverte est «un excellent rappel que nos océans sont toujours cet endroit très inexploré», a déclaré Asha de Vos, un biologiste marin qui a étudié les baleines bleues dans l’océan Indien mais n’a pas été impliqué dans la nouvelle étude.

Cerchio et ses collègues se sont d’abord mis à l’écoute de la nouvelle chanson des baleines alors qu’ils étaient à la recherche scientifique d’un groupe de baleines d’Omura au large des côtes de Madagascar il y a plusieurs années. Après avoir entendu les grondements de baleines bleues via un enregistreur planté sur le plateau côtier, les chercheurs ont décidé de laisser tomber leurs instruments dans des eaux plus profondes dans l’espoir d’écouter davantage.

«Si vous placez un hydrophone à un endroit où personne n’a encore mis d’hydrophone, vous allez découvrir quelque chose», a déclaré Cerchio.

Un certain nombre de populations de baleines bleues, chacune avec son propre croon caractéristique, sont connues depuis longtemps pour visiter cette poche de l’océan Indien, a déclaré Cerchio. Mais l’une des chansons qui ont crépité à travers les enregistrements de l’équipe à Madagascar ne ressemblait à aucune des chansons entendues par les chercheurs.

En 2018, l’équipe avait détecté plusieurs autres exemples du refrain désormais reconnaissable des nouvelles baleines. Des partenariats avec d’autres chercheurs ont rapidement révélé que les cris distinctifs avaient été détectés dans un autre avant-poste d’enregistrement au large des côtes d’Oman, dans la mer d’Oman, où les sons semblent particulièrement répandus. Une autre aubaine est survenue plus tard cette année-là, lorsque Cerchio a appris que des collègues australiens avaient entendu les baleines chanter la même chanson dans le centre de l’océan Indien, près de l’archipel des Chagos.

Les données rassemblées sur les trois sites, séparés les uns des autres par des centaines ou des milliers de kilomètres, ont brossé un portrait approximatif d’un groupe de baleines se déplaçant dans le nord-ouest de l’océan Indien et peut-être au-delà.

L’utilisation de données acoustiques pour identifier une nouvelle population est, par nature, indirecte, comme le dépoussiérage des empreintes digitales sur les lieux d’un crime. Mais Alex Carbaugh-Rutland, qui étudie les baleines bleues à la Texas A&M University et n’a pas participé à l’étude, a déclaré que les résultats «étaient très solides, sans jeu de mots».

Les chercheurs ont écarté la possibilité que les chants puissent être attribués à d’autres espèces de baleines. Et des comparaisons côte à côte du nouvel air de baleine bleue avec d’autres ont montré de manière convaincante que la variété du nord-ouest de l’océan Indien était distincte, a déclaré Carbaugh-Rutland. «Je pense que ce sont des preuves vraiment convaincantes», a-t-il dit, faisant une comparaison avec les dialectes linguistiques.

Des échantillons génétiques aideraient à conclure l’affaire, a-t-il ajouté. Mais les baleines bleues, qui passent la plupart de leur temps loin des côtes, sont difficiles à étudier. La chasse à la baleine aux 19e et 20e siècles a également abattu des centaines de milliers de personnes dans leurs rangs; on estime qu’il reste entre 10 000 et 25 000 rorquals bleus.

On ne sait pas grand-chose sur les chants de baleine bleue, bien que la plupart des chercheurs pensent qu’ils aident les mâles à courtiser leurs compagnons, comme c’est le cas avec des espèces étroitement apparentées. Cela peut apporter des modifications à une mélodie de cétacé avec des enjeux assez importants, a déclaré de Vos: «Si deux populations ne peuvent pas se parler, avec le temps, elles vont se séparer.

Finalement, des populations avec des interprétations différentes d’un air pourraient se diviser en sous-espèces, avec leurs propres comportements et bizarreries. Il n’y a pas encore de preuves pour montrer que cela s’est produit avec ces baleines bleues, ni beaucoup d’informations sur ce qui pourrait les avoir séparés de leurs parents du sud. Mais même si les baleines de ce nouveau groupe n’occupent pas encore officiellement une nouvelle branche de l’arbre de vie, elles valent la peine d’être connues.

«Ce que cela nous montre, c’est qu’il existe différentes populations, avec des adaptations différentes, avec des besoins potentiellement différents», a déclaré de Vos. Pour conserver les baleines bleues du monde, a-t-elle déclaré, «il n’y a pas une seule mesure de protection qui fonctionnera.»

Katherine J. Wu c.2020 The New York Times Company

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂