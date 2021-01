Nouvelle photo de Zendaya sur le tournage de « Spider-Man 3 »

Une nouvelle photo du tournage de « Spider-Man 3 » nous donne un bon aperçu de la retour de mj interpreté par Zendaya.

L’actrice est de retour avec les stars de la série Tom Holland et Jacob Batalon, et ils seront également rejoints par l’acteur de Docteur Strange, Benedict Cumberbatch, ainsi que les retours de Jamie Foxx comme Electro et Charlie Cox comme Daredevil.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore vu beaucoup d’action sur le plateau, mais les fans devraient s’attendre à voir cela. MJ de Zendaya continue de jouer un rôle important en tant que Peter Parker il s’implique avec certains singeries multi-universelles.

Il y a beaucoup de spéculations autour «Spider-Man 3» avec des rumeurs abondent sur la distribution croissante. Après avoir signalé que les acteurs aiment Jamie foxx et Alfred Molina interpréterait Electro et Docteur Octopus, reprenant leurs rôles des précédentes franchises Spider-Man, des rumeurs ont commencé à faire surface selon lesquelles les anciennes stars Andrew Garfield et Tobey Maguire apparaîtraient également.

«Spider-Man 3» de Sony Pictures et Marvel Studios sera en première le 17 décembre.