Nouvelle Peugeot 308. Tout sur la famille compacte française ambitieuse et sophistiquée

Le nouveau Peugeot 308 vient d’être dévoilée et avec elle la marque française renforce son ambition de rehausser son positionnement, se traduisant par une troisième génération de sa famille compacte d’apparence plus sophistiquée et détaillée que jamais, et le contenu technologique n’a jamais été aussi étendu.

Une ambition déjà promise lorsque la marque française a dévoilé son nouveau logo, évocateur d’autre temps, rappelant un blason plus aristocratique et noble.

Il appartient à la nouvelle 308 d’être la première à arborer le nouvel emblème, qui apparaît fièrement au centre de la calandre avant expressivement remplie et généreuse. Mais on peut aussi le voir sur les flancs, derrière la roue avant, nous rappelant une certaine marque italienne …

Il a grandi dans (presque) toutes les directions

Il se distingue de son prédécesseur par ses traits stylistiques plus expressifs, ainsi que par la profusion de détails et de détails décoratifs, mais les différences ne s’arrêtent pas là. La nouvelle Peugeot 308, comme son prédécesseur, est basée sur la plate-forme EMP2, bien qu’il s’agisse d’une évolution de ce que nous savions, la troisième génération se développant dans pratiquement toutes les dimensions.

Il est 110 mm plus long (4367 mm) et l’empattement est 55 mm plus large (2675 mm), et il est même 48 mm plus large (1852 mm). Cependant, il est 20 mm plus court, maintenant 1440 mm de haut.

Sa silhouette est ainsi plus élancée, en témoigne également la plus grande inclinaison du pilier A et non seulement semble plus aérodynamique, elle est en fait plus aérodynamique. La résistance aérodynamique a été réduite, grâce à l’optimisation de plusieurs pièces (du fond caréné au soin apporté à la conception des miroirs ou des piliers). OC X est maintenant de 0,28 et le SC X (surface frontale multipliée par le coefficient aérodynamique) est de 0,62, pratiquement 10% de moins que son prédécesseur.

Les dimensions extérieures plus grandes se reflètent dans les dimensions intérieures, Peugeot disant qu’il y a plus d’espace pour les genoux des occupants arrière. Cependant, le coffre à bagages est légèrement plus petit dans la nouvelle génération: 412 l contre 420 l, mais il y a désormais un compartiment de 28 l sous le plancher.

L’intérieur garde le i-Cockpit

Comme d’habitude depuis près de 10 ans, l’intérieur de la nouvelle Peugeot 308 continue d’être dominé par l’i-Cockpit, où le tableau de bord – toujours numérique avec 10 ″ et le type 3D du niveau GT – se trouve dans une position plus élevée que habituel, accompagné d’un petit volant.

Le volant lui-même, en plus d’être petit, prend une forme hexagonale et intègre des capteurs capables de détecter l’adhérence du volant par le conducteur, en plus de l’utilisation de nouveaux assistants à la conduite. Il peut également être chauffé et contient plusieurs commandes (radio, média, téléphone et assistants à la conduite).

Dans cette nouvelle génération, les bouches d’aération sont également positionnées plus haut sur le tableau de bord (position la plus efficace pour leur action, directement devant les occupants), «poussant» l’écran du système d’infodivertissement (10 ″) vers une position plus basse et plus proche à la main du conducteur. Nouveau sont également les boutons tactiles configurables directement sous l’écran, qui servent de touches de raccourci.

Comme cela a été la marque des derniers lancements de la marque, l’intérieur de la nouvelle Peugeot 308 a également une apparence sophistiquée, presque architecturale. Point fort pour la console centrale dans les versions avec boîte de vitesses automatique (EAT8), qui ne nécessite pas de poignée conventionnelle utilisant, à la place, un levier discret pour basculer entre les positions R, N et D, avec des boutons pour P et pour le mode B. Les modes de conduite sont sélectionné dans un autre bouton dans la position la plus en arrière.

Il ne suffit pas de regarder, il faut aussi

Le positionnement plus élevé que Peugeot recherche pour lui-même et pour son nouveau modèle se traduira également, selon cela, par une expérience de conduite plus raffinée. Pour cela, la marque a optimisé la rigidité structurelle de son modèle, avec une plus grande utilisation d’adhésifs industriels et a davantage travaillé sur le raffinement et l’insonorisation.

Nouvel emblème, blason, mis en évidence sur le devant, servant également à cacher le radar avant

Le pare-brise peut être chauffé et le verre est plus épais, non seulement à l’avant mais aussi à l’arrière, étant laminé acoustiquement sur les vitres latérales avant (selon version). Les sièges promettent plus d’ergonomie et de confort, ayant reçu le label AGR (Aktion für Gesunder Rücken ou Campagne pour une colonne saine), qui peut éventuellement être réglable électriquement et inclure un système de massage.

La qualité de vie à bord est également attestée non seulement par la présence d’un système audio FOCAL, mais aussi par l’introduction d’un système d’analyse de la qualité de l’air intérieur, activant automatiquement le recyclage de l’air en cas de besoin. Au niveau GT, il est complété par un système de traitement de l’air (Clean Cabin) qui filtre les gaz et particules polluants.

Deux hybrides brancher disponible au lancement

La nouvelle Peugeot 308, lorsqu’elle arrivera sur le marché dans quelques mois – tout indique qu’elle commence à atteindre les principaux marchés à partir de mai -, disposera dès le départ de deux moteurs hybrides. brancher.

Ils ne sont pas entièrement nouveaux, comme nous les avons vus dans d’autres modèles du désormais ex-Groupe PSA, associant un moteur à combustion interne essence 1.6 PureTech – 150 ch ou 180 ch – à un moteur électrique de 81 kW (110 ch). Il en résulte deux versions:

Hybride 180 e-EAT8 – Puissance maximale combinée de 180 ch, autonomie jusqu’à 60 km et émissions de CO deux 25 g / km;

25 g / km; Hybride 225 e-EAT8 – Puissance maximale combinée de 225 ch, autonomie jusqu’à 59 km et émissions de CO deux 26 g / km

Les deux utilisent la même batterie de 12,4 kWh, ce qui réduit la capacité de bagages de 412 l à 361 l. Les temps de charge vont d’un peu plus de sept heures (chargeur de 3,7 kW avec prise secteur) à près de deux heures (chargeur de 7,4 kW avec boîte murale).

Phares à LED dans toutes les versions, mais évoluant vers la matrice LED au niveau GT

Les moteurs restants, à combustion, sont dits «anciens»:

1.2 PureTech – 110 ch, boîte de vitesses manuelle à six vitesses;

1.2 PureTech – 130 ch, boîte de vitesses manuelle à six vitesses;

1.2 PureTech – 130 ch, transmission automatique à huit rapports (EAT8);

1.5 BlueHDI – 130 ch, boîte de vitesses manuelle à six vitesses;

1.5 BlueHDI – 130 ch, transmission automatique à huit rapports (EAT8);

Semi-autonome

Enfin, bien entendu, la nouvelle Peugeot 308 renforce également substantiellement son pack d’aide à la conduite (Drive Assist 2.0), permettant une conduite semi-autonome (niveau 2), option qui sera disponible vers la fin de l’année.

Drive Assist 2.0 comprend le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (si équipé de l’EAT8), entretien sur la chaussée et ajoute trois nouvelles fonctions: changement de voie semi-automatique (de 70 km / h à 180 km / h); recommandation de vitesse avancée en fonction de la signalisation; adaptation de la vitesse en courbe (jusqu’à 180 km / h).

Cela ne s’arrête pas là et vous pouvez avoir (en standard ou en option) des équipements tels qu’une nouvelle caméra arrière haute définition à 180 °, un assistant de stationnement à 360 ° utilisant quatre caméras; régulateur de vitesse adaptatif; freinage d’urgence automatique capable de détecter les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, de 7 km / h à 140 km / h (selon version); alerte d’attention du conducteur; etc.