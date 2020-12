Nouvelle Peugeot 3008. Le leader des SUV compacts renouvelle avec les moteurs PHEV

La Peugeot 3008 est un leader sur le marché des SUV compacts en Europe et également au Portugal où elle a défié l’hégémonie du Qasqhai. Avec 5008, il représente 37% des ventes dans le segment C, où 67% du volume des ventes est destiné aux entreprises et les 33% restants aux particuliers.

Dans une période de pleine transition énergétique, la Peugeot 3008 conforte sa position de leader avec deux nouvelles versions hybrides, l’une à traction avant et l’autre à quatre roues motrices accompagnée d’une refonte profonde de son design extérieur et d’un nouveau contenu technologique, notamment dans le domaine. aides à la conduite et connectivité.

Dans un marché freiné par la crise pandémique, la marque française reste engagée dans la réduction de l’impact environnemental de l’ensemble de sa gamme en étendant l’électrification avec l’offre de deux versions hybrides capables de contribuer à l’objectif d’atteindre l’objectif européen de 95 g / km de CO2.

La Peugeot 3008 rénovée

Avec ces deux versions hybrides rechargeables, Peugeot choisit de nouveaux concurrents et il n’est donc pas étonnant que parmi les adversaires il y ait quelques modèles prime, ce qui renforce encore l’image moderniste de ce SUV auprès des clients.

La première de ces versions s’appelle Hybrid et la seconde la plus puissante s’appelle Hybrid4.

Remarquablement performante et performante, la version Hybrid4 300 e-EAT8 résulte de l’association entre un moteur PureTech de 200 ch et deux moteurs électriques, l’un à l’avant, 110 ch couplé à la transmission automatique e-EAT8, et le second positionné sur le essieu arrière, développant 112 ch. Alternativement, la version hybride à deux roues motrices de 224 ch associe un moteur Puretech de 180 ch à un moteur électrique de 110 ch couplé à la même transmission automatique à 8 rapports que la version à quatre roues motrices.

Des hybrides plus économiques que le diesel

Les deux versions peuvent être plus économiques que la version équipée du moteur 1.5 BlueHDi de 130 ch grâce à une gestion très efficace de l’ensemble du système hybride. De plus, un coût d’utilisation / d’exploitation (TCO) plus faible compte tenu des différentes incitations fiscales, du coût d’entretien et bien évidemment du coût énergétique le plus bas.

De plus, Peugeot propose une gamme de services importants pour une bonne gestion des usages tels que «easy-charge», Easy Move »et« Easy-care »ainsi qu’une application à partir de laquelle on peut programmer diverses fonctions, à partir de recharge à la climatisation.

Une grande partie de la réactivité et de l’excellente convivialité du système hybride sont dues à la contribution de la transmission automatique à huit rapports, similaire à celle d’autres versions conventionnelles de la 3008.

Similaire car, malgré le maintien des huit rapports, le convertisseur de couple a été remplacé par un embrayage multidisque. C’est l’une des raisons de la réponse beaucoup plus rapide du système hybride et, par conséquent, des bons avantages annoncés, quel que soit le mode de conduite utilisé.

Le nouveau tableau de bord de la Peugeot 3008 Hybrid

Par rapport aux versions conventionnelles, l’intérieur présente quelques différences. L’instrumentation, par exemple, dispose de menus spécifiques qui indiquent l’état de charge de la batterie, l’autonomie restante en mode électrique ou le mode de conduite choisi. À la place du compte-tours, il y a un affichage divisé en trois zones: Eco, qui indique la zone dans laquelle le système a la plus faible consommation d’énergie, Power, qui est la zone de plus grande performance et, enfin, la zone qui indique le moment où le système récupère l’énergie (Charge) et charge la batterie à chaque fois que nous freinons ou décélérons.

Point fort pour le nouvel écran tactile 10 ”de haute définition et pour le maintien du jeu de sept touches de type piano qui garantissent un accès direct et permanent aux principales fonctions de confort. Dans ces deux versions hybrides, le sélecteur de mode de conduite bascule entre les modes «Eletric» (par défaut au démarrage), Hybrid, Sport et 4WD uniquement dans la version Hybrid4.

Différences significatives

A l’extérieur les grandes et grandes différences est la nouvelle calandre sans cadre qui renforce le style de plus en plus statutaire de ce modèle tout en accentuant son caractère sportif, les feux avant redessinés avec la technologie LED (Full LED sur GT et GT Pack ), les nouvelles roues de 19 pouces et de nombreux autres changements qui rendent le style de la 3008 plus moderne.

Pour un plus grand confort sonore, le nouveau SUV Peugeot peut être équipé d’un nouveau système Hi-Fi haut de gamme de Focal.

En plus des trois principaux niveaux d’équipement (Active, Allure et GT), il existe trois niveaux intermédiaires supplémentaires (Pack Active, Pack Allure et Pack GT) afin de répondre à la demande des clients pour plus de confort, d’esthétique ou d’assistance .

Cette simplification des équipements a également des objectifs environnementaux compte tenu de l’influence de certains équipements sur la consommation et les émissions.

En plus de ces versions électrifiées, Peugeot maintient le moteur 1.2 Puretech de 130 ch, le moteur 1.5 BlueHDi et le nouveau moteur 1.6 Puretech de 180 ch.

L’intérieur rénové de la Peugeot 3008, qui est également le leader du segment des SUV compacts au Portugal

La plupart des clients étant des entreprises, Peugeot s’est soucié d’inclure presque toutes les versions dans le deuxième niveau de taxation autonome.

Il en va de même avec la 5008, pour laquelle Peugeot propose le même contenu et les mêmes niveaux d’équipement.

3008 à partir de 32450 euros

Quant aux prix, ils varient dans le 3008 des 32450 euros de la version Active avec le moteur 1.2 Puretech de 130 ch et la boîte de vitesses manuelle jusqu’à 45620 euros pour le GT Pack avec moteur 1.5 BlueHdi de 130 ch et boîte automatique à 8 rapports.

Dans les hybrides rechargeables, l’offre la moins chère est de 46 635 euros et la plus chère avec 300 ch à 56 685 euros.

