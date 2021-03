Nouvelle Nintendo Switch en vue: écran OLED 7 « et support 4K pour gagner les vacances à Sony et Microsoft

Nintendo suit sa propre voie. Cela a toujours été le cas, et bien entendu la firme ne semble pas s’être déconcertée devant la nouvelle génération de consoles de Sony et de Microsoft. Cela va changer dans les mois à venir, car la société japonaise préparer une petite variante de son succès Nintendo Switch.

Selon Bloomberg, la nouvelle Nintendo Switch sera un peu plus grande et passera d’un écran de 6,2 pouces à un écran OLED de 7 pouces avec une résolution de 720p, mais avec un support 4K lorsqu’il est connecté à des téléviseurs avec cette résolution. Des améliorations importantes qui pourraient servir à concurrencer les nouvelles consoles Sony et Microsoft à Noël prochain.

Vous verrez tout mieux sur la console et à la télé

Données Bloomberg contraste avec les déclarations que Nintendo a fait il y a à peine un mois. Les rumeurs d’une hypothétique Nintendo Switch Pro ont été rejetées par le président de la société, Shuntaro Furukawa, qui a seulement concédé qu’ils continueraient à sortir des packs spéciaux de la console.

Ce modèle Pro théorique, avancé à Bloomberg en août 2020, aurait Prise en charge de la résolution 4K, quelque chose qui devrait faire que la console ait également des améliorations internes.

Dans la nouvelle fuite, ils mentionnent ce support hypothétique pour « Graphiques 4K pour Noël 2021« , mais ils ne donnent pas plus de détails sur s’il y a des changements en interne.

Ce serait certainement une autre des grandes nouveautés du Switch en ce qui concerne la concurrence avec la PS5 et la Xbox Series S / X, et cela atténuerait l’une des plaintes des utilisateurs, dont les commutateurs actuels ne tirent pas parti de ces résolutions lors de la connexion à un téléviseur ou à un moniteur 4K.

L’écran se démarquera surtout parce qu’il est un panneau OLED qui sera fabriqué par Samsung. Il augmentera légèrement à 7 pouces, et selon des sources proches du projet, la production de masse débutera en juin au rythme d’un million d’unités par mois.

Il sera intéressant de voir si le design de la console change ou non: si vous ne changez pas sa taille, le commutateur coupera simplement les images pour pouvoir héberger ce nouvel écran.

Via | Bloomberg