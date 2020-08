Nouvelle Mercedes-Benz SL déjà en test. À quoi s’attendre du légendaire roadster?

Les premières unités de pré-production du nouveau Mercedes-Benz SL se faire connaître, lors du démarrage des essais routiers, à proximité du Centre d’Essais et de Technologie du Groupe à Immendingen.

SL sont deux lettres chargées d’histoire, aux origines de roadster pour se retirer dans la lointaine année 1952, lorsque la 300 SL (W194) – un modèle routier sera lancé en 1954 – fut introduite en compétition – qui sera à jamais connue sous le nom de «goéland» comment leurs portes se sont ouvertes.

Nous nous souvenons que SL est un acronyme pour Super Leicht ou Super Leve (le «S» peut aussi signifier Sport, même avec les informations officielles de la marque), et s’il était là-bas, il faut admettre qu’il n’a pas rendu justice au nom depuis de nombreuses générations … D’un autre côté , reste l’un des meilleurs roadsters de luxe, titre qu’il a conservé pendant de nombreuses décennies.

À quoi s’attendre de la nouvelle Mercedes-Benz SL?

Un état des choses qui promet de changer avec la huitième génération de Mercedes-Benz SL (si l’on compte sur la 300 SL «Gullwing» comme première), dont le lancement aura lieu en 2021. Les rumeurs indiquent qu’il y aura des efforts renouvelés pour le roadster et leur désignation sont en plus grande harmonie les unes avec les autres.

Pour y parvenir, la nouvelle Mercedes-Benz SL utilisera la même base que la Mercedes-AMG GT – Modular Sports Architecture (MSA), l’aluminium étant le matériau dominant – et, comme vous pouvez le voir sur les «photos d’espionnage» (officiel ), nous avons un capot en toile plus léger au lieu du capot métallique des deux dernières générations R230 et R231.

La proximité avec la GT justifie également que, pour la première fois dans l’histoire de SL, ce soit Mercedes-AMG qui développe la nouvelle génération du modèle, donnant de bonnes indications sur le caractère plus sportif et dynamique attendu.

Afin de maximiser les économies d’échelle, la nouvelle SL devrait hériter de la suspension, de la direction, de l’architecture électrique (48 V pour l’électrification partielle des moteurs) et même de l’essieu arrière de la GT. boîte-pont (où se trouve le carter d’embrayage double). Les deux modèles seront produits dans la même usine Mercedes à Sindelfigen, en Allemagne.

Avec de plus en plus de chances de se produire, la nouvelle Mercedes-Benz SL est livrée avec deux sièges supplémentaires, dans un arrangement 2 + 2. Tout pour augmenter les niveaux de praticité, à l’image de la Porsche 911.

Il n’y a toujours pas de confirmation officielle sur les moteurs équipant la nouvelle SL. Cependant, il n’y a pas besoin d’une boule de cristal pour deviner qu’ils passeront par le tout nouveau six cylindres en ligne, ainsi que par le fantastique V8 AMG de la GT.

Pour compléter la gamme, il est probable qu’un SL 63 émergera, toujours avec le 4.0 V8 biturbo, mais un nouveau SL avec moteur V12 semble beaucoup plus incertain.

Les moteurs à combustion devraient également être soutenus par des systèmes hybride doux 48 V (EQ Boost), comme nous l’avons vu sur des modèles comme la Mercedes-AMG E 53 Coupé – rappelle notre test:

