Nouvelle Mercedes-Benz Classe S. Les innovations numériques renforcent la sécurité

La nouvelle Mercedes-Benz Classe S recevra un ensemble d’innovations numériques qui consolideront sa position de référence en matière de sécurité active et passive. La prochaine étape sera la conduite autonome …

LES Mercedes-Benz La Classe S était déjà considérée comme l’une des voitures les plus sûres du segment supérieur. Non satisfaits de cette position de leader technologique, les ingénieurs de la marque Stuttgart ont introduit un ensemble d’innovations numériques dans la nouvelle génération de Classe S, qui sera officiellement dévoilée en septembre prochain, pour offrir une conduite encore plus agréable et… sûre.

Parmi les principales nouveautés, nous mettons en évidence la direction de l’essieu arrière avec un angle directionnel élevé, qui est associée au système de direction à quatre roues. Dans la Classe S Long, la marque allemande revendique un diamètre de braquage de roue inférieur à 11 mètres.

Le nouveau système de suspension active E-Active Control parvient à soulever l’ensemble du corps avant une collision latérale imminente

La dernière génération de la Mercedes-Benz Classe S fera ses débuts avec un airbag arrière pour les situations de collision frontale sévère. Le dispositif est installé sur les dossiers avant et étend les systèmes de protection aux deux occupants des sièges latéraux arrière.

De plus, le confort et la sécurité peuvent également être améliorés grâce à une nouvelle évolution du système de suspension active E-Active Control, qui parvient à soulever toute la carrosserie avant une collision latérale imminente. Intégrée au système Pre-Safe Impulse Side, cette nouvelle fonction peut profiter à tous les occupants.

Vers une conduite autonome

D’autre part, les systèmes avancés d’aide à la conduite de la génération actuelle de la Mercedes-Benz Classe S ont également été largement mis à jour et font un autre pas de géant vers la conduite autonome.

Le conducteur est assisté dans la maîtrise du véhicule grâce à différents systèmes d’assistance, qui garantissent une réduction de la fatigue dans les situations de conduite quotidiennes. En cas de danger, des systèmes d’assistance peuvent aider le conducteur à répondre aux collisions imminentes, permettant ainsi de les éviter.

La nouvelle Mercedes-Benz Classe S aura le système Active Brake Assist disponible pour soutenir les manœuvres

Pour accompagner les manœuvres de stationnement de cette limousine de luxe à empattement long, le système Active Brake Assist et la caméra 360º avec une nouvelle vue 3D sont disponibles, facilitant le retrait du véhicule des places de parking, ou les manœuvres en espaces réduits.

La Mercedes-Benz Classe S recevra également le pack d’assistance à la conduite de dernière génération, qui intègre de nouvelles fonctions. L’un est l’assistant d’angle mort actif, qui fournit une alerte chaque fois que le conducteur ou le passager atteint la porte.

Cela a été rendu possible parce que MBUX Interior Assistant reconnaît lorsqu’une main s’approche de la poignée de porte. Le conducteur est averti par un voyant rouge avec un symbole triangulaire sur le rétroviseur extérieur et par un éclairage d’ambiance actif.

L’assistant actif du directeur est également disponible, qui assiste le conducteur dans la formation d’un couloir d’urgence et encourage les autres conducteurs à former également un couloir.

