Nouvelle Mercedes-Benz Classe S: ​​combinaison de technologie et de luxe

Mercedes-Benz a lancé la nouvelle génération de la Classe S, qui allie technologie et luxe, pour renforcer sa position dans le segment des berlines exécutives. Le nouveau modèle est devenu plus intelligent pour offrir un niveau supérieur d’expérience de conduite et de voyage.

Mercedes-Benz a présenté la nouvelle génération de la Classe S, la berline exécutive la plus vendue au monde, qui a reçu de nouveaux arguments pour renforcer sa position de leader sur le segment.

Avec une projection avant courte, un empattement long et une projection arrière équilibrée, la nouvelle Classe S conserve les proportions d’une berline exécutive classique. Les larges chenilles et les roues montées sur le côté avec un design moderne donnent un look musclé.

La version à châssis court de la nouvelle Classe S a augmenté de 54 mm par rapport au modèle précédent à 5179 mm et la version longue a augmenté de 34 mm à 5289 mm.

Le nouveau modèle est également plus large que le précédent, avec une différence de 55 mm (1954 mm). Cependant, la largeur totale avec les miroirs a diminué de 21 mm à 2109 mm.

Mercedes-Benz Classe S MY 2020

Les groupes optiques avant comportent la partie avant et ont les feux de jour à trois points qui sont typiques de ce modèle.

Les poignées de porte sont neuves et extensibles électriquement à l’approche du conducteur, grâce au système Keyless-Go. L’aspect dynamique reste à l’arrière, là où les nouveaux feux arrière se démarquent.

Ambiance luxueuse

“Avec la dernière génération, nous voulons offrir à nos clients une innovation, une sécurité, un confort et une qualité jamais vus auparavant”, souligne Ola Källenius, président de Daimler AG et Mercedes-Benz AG “.

L’environnement intérieur de la nouvelle Classe S se caractérise par l’expression la plus moderne du luxe. Les stylistes ont créé une agréable atmosphère lounge sur roues, qui se distingue par son élégance, sa haute qualité et un éclairage lumineux.

Avec sa nouvelle architecture moderne, son design épuré et sa disposition d’écran, le tableau de bord est l’une des principales innovations.

L’atmosphère agréable est renforcée par le grand confort de roulement et le faible bruit à bord, ainsi que par les programmes Energizing Comfort, qui ont été développés pour assurer le bien-être des occupants.

MBUX de deuxième génération

La Mercedes-Benz Classe S fait ses débuts avec la deuxième génération du système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience), qui dispose désormais de nouvelles fonctionnalités et services numériques. L’intérieur du véhicule est encore plus numérique et intelligent, étant possible de choisir cinq grands écrans.

Les possibilités de personnalisation sont désormais plus grandes, tant à l’arrière qu’aux sièges avant. Le nouvel écran pilote 3D offre une vue spatiale et un effet tridimensionnel est obtenu même sans lunettes 3D.

L’écran conducteur et l’écran multimédia offrent une expérience visuelle complète. L’apparence des écrans peut être personnalisée avec une sélection de quatre styles d’affichage (Discret, Sportif, Exclusif et Classique) et trois modes (Navigation, Assistance et Service).

Banques avec programmes de massage

Les sièges invitent littéralement les occupants à s’asseoir et à se détendre. Le thème du design fluide et tridimensionnel donne une impression de luminosité.

Jusqu’à 19 servomoteurs dans les sièges avant permettent un hébergement confortable – un nombre qui indique la complexité de la technologie installée dans les sièges. Cependant, leur confort n’est toujours pas suffisant: les banques jouent également un rôle important en matière de sécurité.

La nouvelle Mercedes-Benz Classe S propose dix programmes de massage différents, qui utilisent des servomoteurs vibrants et peuvent augmenter l’effet d’un massage relaxant avec un traitement thermique utilisant le principe des pierres chaudes.

À cet effet, le chauffage des sièges est combiné avec les chambres à air des sièges actifs multi-contours. Les chambres à air sont désormais plus proches de la surface du siège et permettent donc de ressentir encore plus l’effet et de le contrôler plus facilement.

À son tour, le compartiment arrière offre cinq possibilités différentes pour configurer le siège et peut être utilisé comme zone de travail ou de repos.

Une nouveauté est le coussin d’appui-tête chauffant supplémentaire, disponible pour les deux sièges arrière à réglage électrique.

Le réglage longitudinal et l’angle d’inclinaison du siège du passager avant en configuration chauffeur et du siège inclinable derrière celui-ci ont également été améliorés.

Parking autonome

La nouvelle génération de Mercedes-Benz Classe S sera commercialisée avec des moteurs essence et diesel six cylindres en ligne, qui offrent des niveaux de 286 ch à 435 ch.

L’offre sera renforcée ultérieurement avec un moteur V8 avec un système ISG (démarreur et alternateur intégré) et un système embarqué 48V, avec une version hybride rechargeable prévue pour fin 2021 avec une autonomie en mode électrique allant jusqu’à 100 km. .

La nouvelle Classe S reçoit une large gamme de systèmes d’aide à la conduite, qui peuvent répondre aux collisions imminentes si la situation l’exige.

L’amélioration des capteurs de détection des conditions environnantes du véhicule permet au conducteur d’offrir une meilleure assistance au stationnement lors des manœuvres à basse vitesse. Le fonctionnement est plus rapide et plus intuitif grâce à l’intégration dans MBUX.

La direction optionnelle de l’essieu arrière est intégrée dans les assistants de stationnement, avec l’adaptation appropriée du calcul de trajectoire. Les fonctions de freinage d’urgence sont également utilisées pour protéger les autres usagers de la route.

Le conducteur peut également garer et retirer le véhicule de l’espace de stationnement via le smartphone avec l’assistant de stationnement à distance. L’opération a été considérablement simplifiée.

Si le véhicule est équipé de la pré-installation INTELLIGENT PARK PILOT, la Classe S est préparée pour le système de stationnement automatisé avec voiturier (AVP, SAE niveau 4).

Associée aux équipements optionnels nécessaires et au service Connect correspondant (en fonction du pays auquel le véhicule est destiné), la nouvelle Classe S dispose d’une technologie embarquée pour entrer et sortir des parkings à plusieurs étages.

Cependant, ils doivent être équipés d’une infrastructure AVP, de manière extrêmement automatisée et sans chauffeur, pour autant que l’indicatif du pays en question autorise une telle opération.

Suspension entièrement active

Les manœuvres sur la nouvelle Mercedes-Benz Classe S sont également facilitées par les nouveaux systèmes de suspension. La direction de l’essieu arrière (en option) avec un angle de braquage jusqu’à 10 ° améliore la maniabilité en zone urbaine au niveau d’un modèle compact.

Même dans la version longue de la Classe S et à transmission intégrale, le diamètre de braquage a été réduit de 1,9 mètre à moins de 10,9 mètres.

En option, le système de suspension entièrement actif E-ACTIVE BODY CONTROL avec système électrique 48 V est disponible, offrant une combinaison exclusive de confort et d’agilité, ainsi qu’une protection supplémentaire en cas de collision latérale.

La suspension pneumatique AIRMATIC avec amortissement à réglage continu ADS + est de série. La communication étroite entre tous les systèmes de suspension et de contrôle assure une stabilité et une sécurité maximales.

Mercedes-Benz a maintenant ajouté une nouvelle fonction du système PRE-SAFE Impulse Side à ses mesures en phase pré-accidentelle: en cas de collision latérale imminente, la carrosserie du véhicule peut être relevée jusqu’à 80 mm par la suspension E-ACTIVE BODY CONTROL en quelques dixièmes de seconde.

Cette fonction permet de réduire les charges appliquées aux cadres de porte, car le seuil de porte a une plus grande capacité à absorber l’énergie d’impact grâce à sa position plus élevée.

En conséquence, il est possible de réduire la déformation de l’habitacle et les charges agissant sur les occupants. Des capteurs radar sont utilisés pour détecter une collision latérale potentielle.

La nouvelle Mercedes-Benz Classe S peut être commandée à partir de la mi-septembre et sera disponible chez les concessionnaires en décembre.

