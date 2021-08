Nouvelle Lune en Lion : astuces pour en profiter au maximum selon votre signe

La Nouvelle Lune en Lion C’est juste au coin de la rue. En fait, ce sera ça dimanche 8 août et il peut être vu dans le ciel le matin ou un peu plus tard dans l’après-midi, selon le pays et le fuseau horaire dans lesquels vous vous trouvez. Lorsque ces phénomènes se produisent dans le ciel, c’est une excellente occasion d’entreprendre tous les changements et projets que vous avez en tête et que le Pleine Lune en Verseau fin juillet vous a permis de repenser. Bien sûr, chaque signe vous affectera d’une manière différente, notamment en fonction de votre carte natale. Nous vous dirons ce que vous devez prendre en compte pour que vous puissiez réaliser tout ce que vous proposez.

+ Nouvelle Lune en Lion : comment cela affectera votre signe

Leo Il est le roi du zodiaque et à chaque fois qu’une Nouvelle Lune se produit dans son signe, il est temps d’en profiter pour être plus authentique. Quel que soit le signe que vous êtes, il est très intéressant de commencer à comprendre à quel point il est important d’être véritablement qui nous sommes. Il met en valeur notre essence et c’est ainsi que nous pouvons briller beaucoup plus.

Bien sûr, chacun des signes du zodiaque sera affecté dans ce sens, mais dans différents domaines de votre vie, car c’est là que vous devez être encouragé à effectuer un changement ou une transformation. C’est toujours vous devez voir votre thème natal pour, en plus, voir à quel degré cette Lune tombe. Dans ce cas, la Nouvelle Lune en Lion se produit dans le Léo de 16e année.

Donc, si vous recherchez ce degré dans votre thème, vous verrez qu’il se situe dans une maison astrale particulière, ce qui équivaut à un espace de votre vie qui est également très spécial. Maintenant, nous allons voir comment cela vous affecte selon votre signe solaire.

bélier

Pour certains, ce sera le moment idéal pour chercher du travail et de nouvelles opportunités d’emploi. Au lieu de cela, pour d’autres, il sera temps d’arrêter de s’occuper de problèmes qui ne relèvent pas de leur responsabilité. Ce serait très bien de commencer une nouvelle activité qui génère du plaisir ou simplement de la curiosité.

Taureau

Les changements ici ont beaucoup à voir avec des problèmes domestiques. Peut-être des changements ou d’autres types de transformations dans les liens assez familiers.

Gémeaux

Il est temps de reprendre la paperasse ou les problèmes juridiques dont vous pourriez avoir besoin pour un projet ou un changement de résidence. Il est temps de s’organiser et d’arrêter d’avoir des choses en suspens.

Cancer

Des invitations à des réunions entre amis ou en famille peuvent arriver. Le fait est que le social sera très ému avec cette Nouvelle Lune en Lion.

Leo

La Nouvelle Lune se produit dans votre signe, elle parlera donc de nombreux changements qui concernent spécifiquement vous, comment vous êtes et comment vous vous montrez aux autres. Ce sera une excellente occasion de changer la façon dont vous vous rapportez à vous-même.

Vierge

Il est temps de prendre du temps pour vous. Pour vraiment prendre soin de son corps et se libérer de tant d’obligations. Peut-être qu’une journée dans un spa est une bonne option.

Balance

Très bon moment pour se montrer et démarrer de nouveaux partenariats et projets. En fait, plusieurs opportunités peuvent vous être présentées. Il est temps de faire connaître vos idées.

Scorpion

Le changement peut se produire dans des questions liées aux couples ou aux partenaires, où une partie du lien était déjà inconfortable.

Sagittaire

Des opportunités d’emploi peuvent vous être présentées, mais vous pouvez également avoir une chance d’obtenir une promotion et c’est un bon moyen d’être fier de votre travail.

Capricorne

Peut-être pensez-vous à une future entreprise ou à tout ce que vous voulez et cette fois, vous pouvez vous consacrer à l’épargne et à la réflexion sur la manière de mener à bien ce projet.

Aquarium

La Nouvelle Lune en Lion se produit surtout dans votre partenaire et votre zone partenaire, c’est donc un bon moment pour rencontrer les personnes avec qui vous avez des idées partageant les mêmes idées et commencer à travailler sur quelque chose de nouveau.

Poissons

Il est temps de fixer des limites et de vous donner un espace personnel. Il est temps d’arrêter de faire des choses juste pour le plaisir et de vous consacrer à ce que vous aimez vraiment et à ce qui, surtout, est bon pour vous.