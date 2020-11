Nouvelle lune de novembre 2020: le ciel sombre prépare le terrain pour les météores, les planètes et les constellations

La nouvelle lune se produit le dimanche 15 novembre à 00h07 HNE (0507 GMT), deux jours seulement avant que la pluie de météores Leonid n’atteigne son apogée. Sans aucun clair de lune pour polluer la vue, les observateurs du ciel peuvent voir des météores dans le ciel nocturne. Jupiter, Saturne et Mars régneront dans le ciel du soir, tandis que Mercure et Vénus feront une apparition spéciale avant l’aube le lendemain.

Les nouvelles lunes se produisent lorsque la lune est entre le soleil et la Terre. Environ tous les 29,5 jours, les deux corps sont alignés dans le ciel le long de la même ligne de longitude céleste. La longitude céleste est une projection des lignes de longitude de la Terre sur la sphère céleste; lorsque deux corps partagent la même longitude que l’on appelle une conjonction. Si l’on trace une ligne de Polaris, l’étoile du Nord plein sud vers le soleil, cette ligne frappe également la lune.

Habituellement, nous voyons le côté éclairé de la lune dans le ciel, mais on ne peut pas voir une nouvelle lune à moins qu’elle ne passe directement devant le soleil, créant une éclipse solaire. Cette nouvelle lune ne créera pas d’éclipses – cela devra attendre le 14 décembre et sera visible depuis l’Amérique du Sud, le sud-ouest de l’Afrique et les océans Atlantique Sud et Pacifique.

Cette nouvelle lune se produira juste après que la lune atteigne le point le plus proche de la Terre sur son orbite, appelé périgée. Habituellement, la lune est à une distance moyenne de 382 500 kilomètres (238 855 miles) de la Terre, mais l’orbite de la lune n’est pas un cercle parfait. Le 14 novembre à 6 h 484, la lune ne sera qu’à 357 837 km de la Terre.

Planètes visibles (et invisibles)

Alors que la nouvelle lune de novembre est invisible, trois corps, dont deux visibles à l’œil nu et un non, seront à proximité l’un de l’autre dimanche soir (15 novembre). Pour les observateurs des latitudes moyennes nord, Jupiter et Saturne seront dans le ciel sud-ouest après le coucher du soleil. À New York, le soleil se couche à 16 h 37 le 15 novembre. À 18 h, heure locale, les deux planètes peuvent être repérées au-dessus de l’horizon sud-sud-ouest. Ils seront parmi les premières «étoiles» qui deviendront visibles à mesure que le ciel s’assombrit. Jupiter est le plus brillant des deux, et Saturne sera juste au-dessus et à gauche (est).

Tout près de Jupiter se trouvera un monde qui ne peut être vu que dans de grands télescopes: Pluton. Pluton est classée comme une planète naine, bien qu’il y ait des partisans qui soutiennent toujours que c’est une planète comme Jupiter et Saturne. Les deux mondes se rejoignent à 10 h 29 HNE (15 h 29 GMT). Pluton brille à la magnitude 14,4, selon les calculs de sky-above.com; In-the-Sky.org estime la magnitude 15; pour tout ce qui est inférieur à environ 10 pouces d’ouverture, Pluton est effectivement invisible. (La magnitude est une mesure de la luminosité, avec des nombres négatifs indiquant les objets les plus lumineux.)

Cela dit, avec un télescope suffisamment grand, il est possible de revendiquer le droit de se vanter d’avoir repéré Pluton, qui sera à ses 41 minutes d’arc les plus proches au sud de Jupiter.

La planète naine Pluton sera proche de Jupiter le soir du 14 novembre 2020. (Crédit d’image: application SkySafari)

Se déplaçant vers l’intérieur vers le soleil, Neptune et Uranus seront tous les deux au-dessus de l’horizon pour les latitudes moyennes nord dans la nuit du 15 novembre. Neptune se lève à 13 h 52, heure locale à New York, et à 18 h, la planète sera dans le constellation du Verseau, à environ 39 degrés au-dessus de l’horizon.

Neptune a besoin d’un télescope pour voir, car il est à la magnitude 7,9, mais c’est à la portée d’une bonne paire de jumelles si le ciel est relativement sombre et que l’on est loin des lampadaires. La planète se couche à 1h14, heure locale de New York.

Uranus se lève à 15 h 48, heure locale à New York, et se couche à 5 h 23 le lundi 16 novembre. Il est faible, à une magnitude de 5,7, mais avec un ciel sombre et un peu de chance, un observateur aux yeux perçants pourrait l’attraper. Uranus est dans la constellation du Bélier, et une façon de le trouver en début de soirée est de regarder sous les trois étoiles Alpha, Beta et Gamma Arietis, les trois étoiles les plus brillantes de la constellation. (Alpha Arietis est également connu sous le nom de Hamal). Uranus sera entre ces étoiles et la «queue» de la constellation Cetus, la baleine. Cela ne sera pas différent d’une étoile pâle à l’œil, mais une paire de jumelles ou un petit télescope montrera un disque bleuâtre distinct.

Cette carte du ciel montre où voir les planètes la nuit de la nouvelle lune. (Crédit d’image: application SkySafari)

Mars est beaucoup plus visible et plus facile à voir, même depuis une ville. Le dimanche 15 novembre, la planète rouge se lève à 14 h 53, heure locale de New York, et se couche aux petites heures du 16 novembre, à 3 h 27, heure locale. Situé dans la constellation des Poissons, Mars sera l’objet le plus brillant de la constellation et se distinguera facilement par sa teinte rougeâtre. À 18 h le 15 novembre, il sera à environ 35 degrés au-dessus de l’horizon sud-est.

Mercure et Vénus seront des «étoiles du matin» le 15 novembre, donc si l’on se lève très tôt (ou reste debout tard), on peut les voir à l’est avant le lever du soleil. Mercure est le plus difficile à voir, car il monte après Vénus, à 5 h 10, heure locale de New York, environ 90 minutes avant le lever du soleil. À 6 heures du matin, Mercure sera à environ 9 degrés au-dessus de l’horizon est-sud-est. Brillant à une magnitude de -0,6, il sera plus brillant que Spica, l’étoile la plus brillante de la Vierge, la constellation où se trouve Mercure.

Voir Vénus et Mercure avant le lever du soleil. (Crédit d’image: application SkySafari)

À l’ouest de Mercure, et se levant à 4h05 heure locale à New York, se trouve Vénus, qui est également en Vierge. À 6 heures du matin, Vénus sera à 23 degrés au-dessus de l’horizon oriental; Vénus, Spica et Mercure formeront un triangle rectangle rugueux avec Spica dans le coin droit.

Étoiles et constellations



En novembre, les constellations hivernales de l’hémisphère nord deviennent plus proéminentes en fin de soirée et tôt le matin; c’est la période de l’année où Orion, Taureau et Gémeaux, pour n’en nommer que trois, sont visibles essentiellement toute la nuit. À 18 heures, dans les latitudes nord du centre du nord-est, on peut voir Capella, l’étoile la plus brillante de la constellation d’Auriga, le conducteur de char. Juste au sud d’Auriga se trouve le Taureau, le taureau, et depuis un ciel sombre, on peut voir les Pléiades, ou Sept Sœurs, former un triangle rugueux avec Capella et Aldebaran.

À 20 heures, la ceinture d’Orion est juste au-dessus de l’horizon et on peut voir les trois étoiles – Alnilam, Alnitak et Mintaka, allant d’est en ouest. À 22 heures, heure locale, les Gémeaux ont complètement dépassé l’horizon et Canis Major, le Big Dog, qui contient l’étoile la plus brillante du ciel, Sirius, se lève.

Pour les observateurs du ciel de l’hémisphère sud, les nuits seront plus courtes, car novembre entre dans l’été austral. Vers 21 heures près de l’horizon nord-ouest, on verra la constellation d’Aquila, l’aigle, contenant l’étoile brillante Altair, se coucher. En regardant vers le sud (à gauche), vous pouvez voir un scorpion «à l’envers» – la constellation du Scorpion – se déplaçant également vers l’horizon. De Melbourne, bas au sud-ouest, on aperçoit Alpha du Centaure et la constellation de la Croix du Sud, cette dernière pointée « vers le bas » vers l’horizon.

Vers la moitié orientale du ciel, tandis que l’on continue de tourner à gauche, les trois constellations qui composent la constellation d’Argo, le navire – Carina, Puppis et Vela – au sud-sud-est, et l’étoile au pied d’Orion, «Rigel, va juste pousser au-dessus de l’horizon est. Près du pied d’Orion est l’endroit où la constellation d’Eridanus, la rivière commence, et de l’hémisphère sud, elle monte « vers le haut » au lieu de descendre, s’écoulant loin de l’horizon et se terminant par Achernar, l’une des 10 étoiles les plus brillantes du ciel (non compris le soleil).

