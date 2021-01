Nouvelle légende, nouveau pistolet et changements à King’s Canyon dans Apex Legends Saison 8 – Mayhem

Apex Legends La saison 8 – appelée «Mayhem» – commence le 2 février. Cette saison présente une nouvelle légende australienne, Fuse, une nouvelle arme, le 30-30 Repeater et un King’s Canyon détruit. Oui. C’est vrai. King’s Canyon a de nouveau été détruit.

La nouvelle légende, Fuse, a reçu hier son teaser Stories from the Outlands. Son bras se fait sauter et il n’est même pas dérangé, il s’éloigne comme s’il s’était écrasé un orteil. Jetez un œil ci-dessous:

Fuse est australien et il adore les explosifs. C’est à peu près tout ce que la communauté sait à 100% sur la nouvelle légende, même si de nombreuses rumeurs circulent déjà sur ses compétences. Attendez-vous à une sorte de capacité de bombe incendiaire et à un potentiel passif de résistance aux explosifs.

Quoi qu’il en soit, il ne semble pas être le genre de légende qui a une grande flexibilité avec son mouvement, alors ne vous attendez pas à ce qu’il soit aussi puissant qu’Horizon, la dernière nouvelle légende introduite dans l’arène Apex. Il pourrait cependant introduire des mécanismes intéressants.

Ensuite, la nouvelle arme. Ce répéteur 30-30 est un fusil à verrou, et les fuites suggèrent que c’est une arme à munitions lourdes. Cela semble être l’équivalent en munitions lourdes du G7 Scout. Un répéteur se déclenche vite.

C’est également l’une des armes qui n’a pas fait son apparition dans les jeux Titanfall, il n’y a donc pas d’exemples précédents à regarder. Le répéteur 30-30 est une toute nouvelle arme pour Apex Legends.

Deux armes n’ont pas été introduites dans les saisons consécutives depuis longtemps. Le moyen idéal pour célébrer le deuxième anniversaire d’Apex Legends en février, qui devrait également être célébré avec un nouvel événement qui arrivera avec le début de la saison 8.

Et King’s Canyon. Notre pauvre King’s Canyon. Détruit à maintes reprises avec l’introduction de nouvelles légendes, il semble que Fuse laissera également sa marque sur le terrain de jeu original d’Apex.

Simplement intitulée «Obliterated King’s Canyon», la carte subira probablement de gros changements, tout comme Loba provoquant la destruction de King’s Canyon, ou Crypto et les Léviathans qui piétinent la carte.

Enfin, juste un peu plus d’informations sur cet événement de la saison 8. Plusieurs fuites ont confirmé qu’un événement anniversaire était prévu pour la date de sortie de deux ans. Attendez-vous à de nombreux recolors exclusifs d’anciens skins Battlepass, y compris des armes et des skins de légende.