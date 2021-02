Nouvelle génération de Nissan Qashqai dévoilée le 18 février

Texte: Carlos Moura

Date: 5 février 2021

La nouvelle génération du Nissan Qashqai sera dévoilée le 18 février prochain. Cependant, la marque a publié une courte vidéo qui offre un aperçu rapide de son populaire SUV du segment C.

La nouvelle génération du Nissan Qashqai sera officiellement dévoilée le 18 février prochain. Pour vous mettre en appétit, la marque japonaise a publié une courte vidéo de 15 secondes qui présente quelques images rapides, à la fois de l’extérieur et de l’intérieur, de son crossover renouvelé. Si le lecteur est rapide avec le bouton pause, vous pouvez voir quelques détails.

À l’avant, Nissan a présenté un nouveau design, en mettant l’accent sur les groupes optiques avec des feux diagonaux diagonaux et une partie qui établit une connexion horizontale. Cela donne lieu à une flèche qui pointe vers la grille.

Un tableau de bord numérique se détache dans l’habitacle, permettant de visualiser la carte du système de navigation. Le système d’infodivertissement est situé en haut de la console centrale et comprend des boutons physiques sous l’écran numérique pour permettre un accès rapide aux fonctions les plus importantes du menu principal avec audio, navigation et caméra.

Un teaser précédent a déjà révélé une vue complète du tableau de bord et révèle un écran séparé pour le système de chauffage, de ventilation et de climatisation, y compris les commandes de température et de niveau de ventilation. Les versions les mieux équipées reçoivent un affichage tête haute de 10,8 pouces et un système audio Bose avec dix sorties audio.

Trois moteurs

Le nouveau Qashqai a augmenté de 35 mm de longueur totale et de 20 mm d’empattement. En conséquence, l’espace dans l’habitacle a été augmenté, dont 28 mm dans l’espace pour les jambes des passagers des sièges arrière.

La nouvelle génération de SUV du segment C de Nissan sera disponible avec un moteur turbocompressé de 1,3 litre doté d’une technologie hybride légère qui développe une puissance de 140 ch et est associé à une transmission manuelle à cinq vitesses.

Alternativement, le même propulseur est également proposé dans le moteur de 160 ch à boîte automatique à variation continue. Le Qashqai sera commercialisé avec des versions à traction avant et à traction intégrale. Une version hybride e-Power de 190 ch sera introduite ultérieurement.

