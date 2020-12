Nouvelle génération. Dacia Sandero et Sandero Stepway arrivent en janvier

Entièrement rénovés à l’extérieur et à l’intérieur, les nouveaux Dacia Sandero et Sandero Setpway peuvent être commandés à partir du 15 décembre, les premières livraisons ayant lieu fin janvier. Les prix commencent à 9 000 € pour Sandero et 13 250 € pour Sandero Stepway.

Sandero a une signature visuelle avec un « Y » couché

La troisième génération de Dacia Sandero et Sandero Stepway marque la migration vers la plateforme CMF-B, connue de Renault Clio et Captur. Avec la nouvelle plate-forme, d’importants renforts de sécurité arrivent, à la fois structurels et actifs. Les nouveaux airbags thoraciques et rideaux sont complétés par des assistants actifs de freinage d’urgence et d’angle mort, de stationnement et de démarrage en montée.

Par rapport à la génération précédente, les nouveaux Dacia Sandero et Sandero Stepway sont légèrement plus larges et plus bas. Des changements légers qui améliorent l’aérodynamisme et, par conséquent, la consommation. Profitant de l’augmentation de 15 mm de l’empattement et de la réorganisation de l’intérieur, l’espace pour les jambes des passagers arrière a augmenté de 47 mm.

Des applications de couleur orange identifient l’intérieur du Sandero Stepway. Sinon, les deux versions sont les mêmes

En plus des nouveaux sièges, l’intérieur a reçu un nouvel accoudoir avant, un réglage bidirectionnel pour le volant et un frein de stationnement électrique. Le toit ouvrant électrique est une option sans précédent dans la gamme Dacia Sandero et Sandero Stepway.

Le tableau de bord dispose d’un nouvel écran numérique. Cela peut être le seul, si l’utilisateur opte pour la solution Media Control. Il propose une application pour connecter le smartphone au véhicule et accéder à partir de là aux informations de l’ordinateur de bord. L’étape suivante est le Media Display, avec un écran de 8 pouces et une connexion Apple CarPlay et Android Auto. Toute la gamme est le Media Nav, avec navigation et réplication smartphone via wifi.

Disponible uniquement avec les moteurs à essence, la gamme Dacia Sandero et Sandero Stepway propose trois options. À la base de la gamme, le moteur atmosphérique de 65 ch est une exclusivité Sandero. Le TCe de 90 ch bien connu est disponible pour les deux corps, avec la possibilité d’être combiné avec une transmission manuelle ou automatique.

Représentant environ la moitié des ventes nationales, la version Bi-carburant, essence et GPL, permet d’étendre l’autonomie des Dacia Sandero et Sandero Stepway jusqu’à 1300 km. Les prix commencent à 11 500 € pour Sandero et 13 500 € pour Sandero Stepway.

