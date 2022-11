Nouvelle Funko Pop ! révèle à quoi ressemblera MODOK dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Une nouvelle Funko Pop ! Marvel semble avoir révélé à quoi ressemblera le méchant MODOK dans le prochain filmAnt-Man et la Guêpe : Quantumania », où il devrait faire sa première apparition dans l’univers cinématographique Marvel.

Dans une image partagée via Twitter, vous pouvez voir un aperçu de la nouvelle ligne de Funko Pops inspirée du nouveau film » Ant-Man ». Dans les nouvelles figurines, nous pouvons voir Scott Lang / Ant-Man, Hope Van Dyne / The Wasp, Kang the Conqueror et MODOK C’est le premier regard sur le méchant emblématique des bandes dessinées Marvel dans les films, ayant une apparence quelque peu différente .

La bande-annonce de » Quantumania » a fait ses débuts au San Diego Comic-Con en juillet, offrant un premier aperçu de la façon dont le supervillain emblématique apparaîtra dans le MCU, bien qu’il ne soit apparu que très rapidement et n’ait eu qu’un dialogue.

Créé par Stan Lee Oui Jack Kirby, MODOK a fait sa première apparition dans le volume »Tales of Suspense #94 » de Marvel Comics en 1967. Le personnage avait auparavant sa série animée pour adultes »MODOK » où l’acteur Patton Oswalt lui a donné la voix. On ne sait toujours pas quel acteur jouera le personnage dans le prochain film »Ant-Man ».

»Quantumania » commencera la phase 5 de l’UCM, avec sa première prévue pour le 17 février 2023. Le réalisateur Peyton Roseau il a également révélé dans une interview que le troisième film d’Ant-Man aura des répercussions majeures dans le MCU et sera essentiel pour l’avenir de la franchise.

« L’énergie était grande », a déclaré Reed. « Et oui, commencer la phase 5 est vraiment excitant pour nous, car nous sommes les films Ant-Man. C’est notre troisième film. Maintenant, c’est cette trilogie. Mais des choses se passent dans ce film qui vont changer l’univers cinématographique Marvel de façon permanente. » .

Le casting de »Quantumania » ramène Paul Rudd en tant que personnage titulaire, et présentera Jonathan Majors en tant que méchant, Kang le Conquérant. Majors a fait ses débuts dans le MCU lors de la première saison de « Loki » de Disney + en tant que variante de Kang. De même, il a été confirmé qu’il sera également le principal méchant de »Avengers : Kang Dynasty », qui sortira en mai 2025.

»Ant-Man and the Wasp: Quantumania » sortira en salles le 17 février 2023.