Nouvelle forme de Super Saiyan révélée dans Super Dragon Ball Heroes

Pendant que Goku et Vegeta sont en Dragon Ball Super actuellement sur la lutte contre le guerrier le plus puissant de l’univers se préparent, ils doivent affronter des défis complètement différents dans « Super Dragon Ball Heroes ». Un de leurs ennemis en prend même un complet nouvelle forme légendaire de Super Saiyan à!

Super Dragon Ball Heroes: Old Enemy entre dans une nouvelle forme diabolique de Super Saiyan

Cet ennemi est un vieil ami, à savoir le Contes de guerriers Saiyan. Cela est apparu pour la première fois dans le troisième film « Dragon Ball Z » « Dragon Ball Z – Le film: la bataille finale » au. Il y débarqua avec quelques camarades sur terre pour planter l’arbre du pouvoir, dont les fruits donneraient des pouvoirs divins à ceux qui les mangent. À la grande surprise de nos héros, les contes ont vu presque exactement comme Goku.

Dans « Super Dragon Ball Heroes », ce guerrier Saiyan revient et est plus fort que jamais. Une nouvelle biographie de personnage qui @DBSChronicles traduit, révèle que Tales nombreux fruits de l’arbre et acquiert ainsi un nouveau pouvoir: le pouvoir d’un « Légendaire Bad Saiyan » ou « Légendaire Bad Super Saiyan ». Tales est déjà le deuxième méchant « Heroes » connu de nous qui a réussi à atteindre cette forme, qui a seulement maintenant un nom officiel. L’autre personnage est que Guerrier Saiyan Cumberqui a d’énormes pouvoirs.

le #SDBH Le site Web a été mis à jour avec les biographies des personnages des Evil Saiyans « Cumber » et « Turles » Oof, Turles voulait devenir le nouveau roi Saiyan 🧐 pic.twitter.com/H0Qpcm3L0z – SUPER ク ロ ニ ク ル (@DBSChronicles) 9 mai 2021

Ce qui vous attire «Légendaire Super Saiyan maléfique» en dehors? La transformation laisse le Le corps grandit et avoir l’air plus volumineux dans l’ensemble. De plus, le Cheveux plus longsgardant leur couleur noire naturelle. À première vue, cette forme rappelle un triple Super Saiyan. La plus grande différence avec ce formulaire est que aura rouge foncéqui enveloppe le corps du mal Saiyan. UNE «Légendaire Super Saiyan maléfique» peut utiliser la puissance de cette transformation combiner avec d’autres transformations super saiyan et ainsi devenir encore plus fort.

Qu’est-ce que Super Dragon Ball Heroes?

En Occident, «Super Dragon Ball Heroes» n’est probablement connu que de quelques fans. C’est principalement parce que ces dernières années avec le jeu Nintendo Switch «Mission mondiale de Super Dragon Ball Heroes» et volumes de manga individuels très peu de ramifications de la marque ont été publiés par nos soins. Cependant, cette série a déjà commencé en 2010 sous la forme de Jeux d’arcade dans les salles de jeux japonaises.

Les jeux sont développés par Studio Dimpsqui, par exemple, sont également responsables des deux jeux « Dragon Ball Xenoverse ». En 2016, les fabricants ont publié un grande mise à jour pour leur série arcade et a été appelé depuis lors « Super héros de Dragon Ball ». Depuis cette mise à jour, le jeu – qui est constamment élargi avec de nouvelles missions (packages d’histoire, pour ainsi dire) – a un action en cours. La particularité est que la marque est attachée à toutes les ramifications de la franchise servi, ainsi sur la série d’anime, les films d’anime et d’autres jeux.

Son-Goku et Xeno Goku / © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation, Bandai Namco Entertainment

En 2018, la marque «Super Dragon Ball Heroes» en a frappé un nouveau jalon, parce que Bandai Namco Entertainment et Toei Animation en ont annoncé un Série d’anime pour le modèle de jeu vidéo. L’objectif de cette série est Goku et Vegeta, qui doivent rivaliser avec les anciens et les nouveaux ennemis. On rend cela possible Histoire de voyage dans le temps, au cours de laquelle les méchants veulent changer l’histoire et ainsi cibler les méchants différents délais lâchez nos héros – comme Tales en tant que « Legendary Evil Super Saiyan ».

le Anime « Super Dragon Ball Heroes », qui traite de la Arc « Guerre de l’espace-temps » actuellement déjà dans son septième scénario, n’est pas officiellement disponible en Allemagne.