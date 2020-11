Nouvelle Fiat 500 en vidéo. Le meilleur 100% électrique du segment?

Fidèle aux lignes qui la caractérisent depuis plus de 50 ans, le Fiat 500 s’est réinventé et arrive maintenant dans une version 100% électrique dans le but de continuer à être le succès commercial qu’il a toujours été.

Après l’avoir conduit à Turin, nous avons retrouvé le petit citadin italien, cette fois à Lisbonne, où Diogo Teixeira a eu l’occasion de le mettre à l’épreuve pour tenter de répondre à une question: sera-ce le meilleur 100% segment électrique?

Avec Honda et comme principale rivale, la nouvelle Fiat 500 conserve le look rétro qui a été très réussi mais qui a reçu un important coup de pouce technologique. Une grande partie de ce renforcement est évident à l’intérieur, où des détails tels que le nouveau tableau de bord numérique ou le nouveau système d’infodivertissement UConnect 5 – qui utilise un écran de 10,25 pouces et permet la connexion avec les systèmes Android Auto et Apple CarPlay sans utilisation de fils – «saut» en vue.

De plus, le petit italien apparaît avec ni une ni deux mais avec trois morphologies. De cette manière, les versions trois portes et cabriolet sont désormais rejointes par la variante 3 + 1, qui dispose d’une petite porte latérale avec une ouverture inversée – comme dans les Mazda MX-30 et BMW i3 – du côté passager.

Deux moteurs, deux batteries

Ce n’est pas seulement au niveau de la carrosserie que la nouvelle Fiat 500 propose plusieurs options au choix, il en va de même pour la puissance et la batterie. De cette façon, la version de base, avec le niveau d’équipement Action et disponible uniquement dans la version trois portes, est livrée avec un moteur électrique moins puissant de 95 ch (70 kW) et une batterie de plus petite capacité avec seulement 23, 8 kWh.

Il peut être chargé sur une charge rapide jusqu’à 50 kW et permet une autonomie de 180 km (cycle WLTP) ou 240 km (cycle WLTP en ville). Dans ce cas, la 500 accélère à 100 km / h en seulement 9,5 secondes et voit sa vitesse de pointe limitée à 135 km / h.

Les autres versions sont équipées d’un moteur de 118 ch (87 kW) alimenté par une batterie de 42 kWh qui permet une autonomie de 320 km (cycle WLTP) à 460 km (cycle WLTP en ville). Côté performances, ce moteur permet d’atteindre 50 km / h en 3,1 secondes, 100 km / h en 9 secondes et 150 km / h de vitesse maximale (limitée).

Et le chargement?

Au total, la Fiat 500 dispose de trois modes de conduite: Normal, Range et Sherpa. Quant à la charge, la capacité de charge rapide varie, comme on pouvait s’y attendre, en fonction de la batterie qui équipe la ville de la marque turinoise.

En commençant par la plus petite batterie, la batterie de 23,8 kWh, les Fiat 500 qui en sont équipées disposent d’un système de charge rapide de 50 kW qui vous permet de restaurer environ 50 km d’autonomie en 10 minutes environ. De plus, il peut être rechargé à domicile à l’aide du câble Mode 2 (3 kW) ou sur des téléphones publics ou dans un boîte murale avec le câble triphasé Mode 3 de 11 kW.

Quant à la batterie de 42 kW, les Fiat 500 qui en sont équipées sont équipées d’un système de charge rapide de 85 kW. Cela signifie qu’en seulement 5 minutes, il est possible de restaurer 50 km d’autonomie et en seulement 35 minutes, il est possible de recharger la batterie jusqu’à 80%.

De plus, cette batterie peut également être rechargée dans une prise jusqu’à 3 kW ou dans un boîte murale jusqu’à 7,4 kW, auquel cas il est possible de recharger toute la batterie en seulement six heures.