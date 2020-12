Nouvelle édition spéciale. Pagani honore les «as de l’air» avec Huayra Tricolore

Bien que produit en petit nombre, la vérité est que Pagani Huayra ne cesse de donner naissance à de nouvelles versions. Le dernier est nommé Tricolore et il s’inspire de l’aéronautique et des «as de l’air»… l’Italien.

Nommé Pagani Huayra Tricolore, cette nouvelle édition spéciale de la célèbre supersportive italienne cherche à rendre hommage à l’un des escadrons d’acrobaties les plus importants et les plus connus, véritable «as de l’air», Frecce Tricolori. Qui fête son 60e anniversaire cette année.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que le petit constructeur italien de super sports rend hommage à cet escadron, puisque, en 2010, Horacio Pagani, le fondateur, a décidé de fêter ses 50 ans, avec une édition spéciale du modèle Zonda, qui aussi appelé ça Tricolore.

Soit dit en passant et comme avec cette Zonda, Pagani Huayra aussi Tricolore il n’aura pas plus de trois unités, chacune avec un prix d’entrée d’environ 5,5 millions d’euros … avant taxes.

Diplômé en aéronautique

Pour justifier un tel montant, dans ce dernier Tricolore, pas seulement une nouvelle décoration extérieure, inspirée de l’avion Aermacchi MB-339A PAN du vol italien, et qui comprend une peinture spéciale, ainsi que les trois couleurs rouge, blanc et vert – sur les côtés. Mais aussi une accentuation de l’aérodynamisme, grâce à un nouvel airelon avant assurant une plus grande appui, auquel s’ajoute un nouveau pare-chocs avec de nouvelles bouches d’aération latérales, cherchant à maximiser l’efficacité du refroidisseur intermédiaire.

En plus de ceux-ci, la présence d’une prise d’air proéminente entre les appuis-tête des sièges, cherchant à diriger plus d’air directement vers le V12 biturbo. Ceci, en même temps que le diffuseur arrière a également été optimisé et qu’une nouvelle aile est désormais intégrée à l’arrière. Aussi pour garantir un équilibre aérodynamique parfait, pour contrebalancer les plus grands appui devant.

Toujours sur cet aileron arrière, les ingénieurs Pagani soulignent le fait qu’il présente un design similaire à la queue des jets d’escadron, ainsi que la décoration et, en particulier, l’inscription de l’unité – 1, 2 et 3 – sur le côté.

Le numéro sur le côté de l’aile arrière indique le numéro de l’unité. C’est le numéro 1 …

Cependant, il est important de dire que «la cerise sur le gâteau», dans cette connexion ombilicale entre voiture et avion, est le tube de Pitot placé au centre du capot avant, un instrument utilisé dans les avions pour mesurer la vitesse macroscopique de l’air et déterminer son état aérodynamique.

Équipée d’un nouvel ensemble de jantes en alliage avec conception de turbine, cette Huayra dispose également de nouveaux cadres en aluminium anodisé au niveau des entrées d’air latérales, ainsi que des optiques de conception spécifique.

Le «célèbre» tube de Pitot

En tant que propulseur, le Pagani Huayra Tricolore présente la dernière version du V12 Twin-Turbo d’origine Mercedes délivrant 840 ch et 1 100 Nm de couple, associée à une boîte séquentielle à sept rapports et un différentiel électromécanique. Le tout, soutenu par un châssis en carbone, titane et alliage Carbo-Trax breveté par le constructeur et cherchant à garantir, selon lui, une plus grande rigidité en torsion, en plus d’assurer, avec la géométrie de la suspension, les amortisseurs à commande électronique et systèmes aérodynamiques actifs, performances exceptionnelles dans toutes les conditions.

L’anémomètre, qui détermine l’état aérodynamique du véhicule, en fonction des informations recueillies par le tube de Pitot

Enfin, comme pour l’intérieur de la cabine, une qualité et un luxe encore plus grands, avec cette version Tricolore se démarquer par le fait que toutes les pièces en aluminium sont, en fait, constituées d’alliages utilisés dans le secteur aérospatial puis anodisées dans ce qui est sa couleur bleue caractéristique.

Les sièges, quant à eux, sont de deux teintes, blanc et bleu, avec des empiècements en cuir blanc, rouge et vert, dans ce qui n’est, en arrière-plan, qu’un autre détail pour célébrer le 60e anniversaire de la Frecce Tricolori…

