Nouvelle DS 4. Attaque française renouvelée sur les A3 allemands, série 1 et classe A

Souviens-toi du premier DS 4, que nous connaissons toujours sous le nom de Citroën DS4 (serait renommée DS 4 en 2015)? C’était une famille compacte de cinq portes aux gènes croisés – elle s’est fait connaître pour les vitres des portes arrière étant, curieusement, fixes -, produite entre 2011 et 2018, mais qui a fini par ne pas laisser de successeur, une lacune qui sera enfin comblée bientôt.

La nouvelle DS 4, dont la révélation finale devrait avoir lieu début 2021, est désormais anticipée par DS Automobiles non seulement par une série de teasers, ainsi que pour la divulgation précoce de plusieurs caractéristiques qui feront partie de la liste des arguments pour faire face à la concurrence premium.

Concurrence premium? C’est vrai. La DS 4 est le pari de DS Automobiles pour le segment C Premium, ce Français veut donc se mêler des Allemands Audi A3, BMW Série 1 et Mercedes-Benz Classe A, avec un accent sur le luxe, la technologie et le confort.

EMP2, en constante évolution

Dans le cadre du Groupe PSA, la nouvelle DS 4 utilisera une évolution d’EMP2, la même plateforme que la Peugeot 3008, la Citroën C5 Aircross ou encore la DS 7 Crossback.

Bientôt, il fera partie de son offre de moteurs, en plus de l’essence et du diesel typiques, également (au moins) un moteur hybride rechargeable. C’est celui qui combine le 1.6 PureTech essence 180 ch avec le moteur électrique 110 ch, totalisant 225 ch délivrés uniquement aux roues avant via l’e-EAT8, une combinaison que l’on retrouve dans des modèles comme la Citroën C5 Aircross, l’Opel Grandland X ou Peugeot 508.

Mais étant une évolution de l’EMP2 que nous connaissons déjà, il promet moins de poids et de raffinement – il introduit des matériaux composites, a des éléments structurels estampés à la chaleur, et utilise environ 34 m d’adhésifs industriels et de points de soudure -, en tant que composants plus compacts (unité d’air conditionnement, par exemple), et des composants repensés pour la direction et la suspension (plus de réactivité pendant la conduite).

Il promet également de nouvelles proportions, notamment dans le rapport carrosserie / roue – cette dernière sera grande – et un plancher plus bas dans la deuxième rangée de sièges suggérant plus d’espace pour les occupants.

Saut technologique

Si les fondements de la nouvelle DS 4 promettent d’augmenter les qualités de dynamique et de confort / raffinement, l’arsenal technologique qu’elle apportera ne doit pas être laissé pour compte. De la vision nocturne (caméra infrarouge) aux phares dotés de la technologie LED Matrix – également composés de trois modules, qui peuvent pivoter à 33,5 °, améliorant l’éclairage dans les virages – et même de nouveaux orifices de ventilation intérieurs. En parlant d’éclairage, la nouvelle DS 4 lancera également une nouvelle signature lumineuse verticale, composée de 98 LED.

La nouveauté absolue est l’introduction de Affichage tête haute étendu, une «expérience visuelle avant-garde (that) est un premier pas vers la réalité augmentée », déclare DS Automobiles. La partie «étendue» fait référence à la zone de visualisation de ce affichage tête haute, qui atteint une diagonale de 21 ″, avec les informations à projeter optiquement à 4 m devant le pare-brise.

Le nouvel affichage tête haute étendu fera partie du nouveau système d’infodivertissement, le Système DS Iris. L’interface a été repensée à l’image de celles trouvées sur les smartphones et promet des niveaux élevés de personnalisation, ainsi qu’une convivialité supérieure. Il permettra également des commandes vocales (sorte d’assistant personnel) et des gestes (aidés par un second écran tactile, qui permet également des fonctions de zoom et de reconnaissance de l’écriture manuscrite), en plus de pouvoir être mis à jour à distance (over the air).

La nouvelle DS 4 sera également semi-autonome (niveau 2, le plus élevé autorisé par les régulateurs), la combinaison de plusieurs systèmes d’aide à la conduite ayant lieu dans ce que l’on appelle DS Drive Assist 2.0. Ici aussi, il y avait place pour quelques nouveautés, comme la possibilité de dépasser de manière semi-automatique.

Comme pour la DS 7 Crossback, la nouvelle voiture familiale compacte de la marque peut également être équipée d’une suspension, où une caméra placée au-dessus du pare-brise «voit» et analyse la route sur laquelle nous roulons. S’il détecte des irrégularités sur la route, il agit à l’avance sur la suspension, en ajustant l’amortissement de chaque roue, pour toujours garantir le maximum de confort à ses occupants.