Nouvelle déception pour les fans : Netflix a annulé une autre série après sa première saison

Il n’est pas facile de se positionner comme le plus grand service de streaming au monde et Netflix vous savez tout sur le sujet, vous devez donc prendre certaines mesures pour continuer sur la même voie du succès. Dans ce cas, il a été décidé d’annuler une de ses productions qui avait fait le plus parler au moment de son lancement et malheureusement, il n’y aura pas de deuxième saison pour les téléspectateurs.

L’année commence à se terminer et dans le passé, il y aura eu divers contenus qui ont malheureusement été interrompus brutalement, que ce soit en raison de difficultés financières, d’un mauvais accueil du public et des critiques, pour ne pas avoir atteint les niveaux d’audience minimum dans leurs 28 premiers jours ou simplement parce qu’il n’y a pas d’intentions. Ce sont quelques-unes des caractéristiques avec lesquelles ils se sont retrouvés Cowboy Bebop, Hit & Run, Monarque et le programme suivant.

+ Netflix a annulé une autre série cette année

Au cours des dernières heures, on savait que Netflix a décidé d’annuler la série musicale Julie et les fantômes, après une première saison créée en septembre 2020. Son metteur en scène et chorégraphe, Kenny Ortega, l’a officialisé via Instagram : « Cette semaine, nous avons appris que Netflix ne nous renouvellerait pas pour une autre saison. Bien que nos cœurs soient tristes, nous poursuivons avec une grande fierté ce que nous avons accompli en tant qu’équipe et pour la famille que nous avons bâtie en créant Julie. ».

De quoi s’agissait-il? Cela renvoie à son synopsis officiel : « L’élève du secondaire Julie a perdu sa passion pour la musique après la mort de sa mère l’année dernière. Mais lorsque les fantômes de trois musiciens de rêve de 1995 apparaissent soudainement dans l’ancien studio de musique de sa mère, Julie sent que son propre esprit intérieur commence à s’éveiller et elle est inspiré pour recommencer à chanter et à écrire des chansons. Alors que son amitié avec Julie grandit, les garçons la convainquent de créer un nouveau groupe ensemble : Julie and the Phantoms. « .

Au total, il y avait neuf épisodes basés sur Julie et les fantômes, une fiction brésilienne de 2011. Son casting était composé de Madison Reyes, Charlie Gillespie, Owen Joyner, Jeremy Shada, Jadah Marie, Sacha Carlson Oui Savannah lee mai, entre autres. Pour le moment Netflix Il n’a pas émis d’avis sur les raisons de l’annulation de la série, mais la vérité est qu’il y a déjà des fans qui déplorent la nouvelle sur les réseaux sociaux.

