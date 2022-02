Nouvelle déception pour les abonnés : Netflix vient d’annuler une autre série après deux saisons

in

Netflix

Il a été confirmé que la plateforme ne poursuivra pas avec une série qui comptait deux volets et une grande partie de ses followers a imaginé un troisième volet.

© GettyNouvelle déception pour les abonnés : Netflix vient d’annuler une autre série après deux saisons.

La concurrence entre les services de streaming se durcit et Netflix Ils le savent parfaitement, ils continuent donc à prendre des décisions drastiques afin de continuer à être la plateforme la plus populaire au monde. Dans ce cas, le processus de renouvellement doit rester parmi les préférences de ses plus de 200 millions d’abonnés les a amenés à rejeter brusquement une série après deux saisons, la seconde étant jusqu’à présent en 2022.

Le premier qui avait été connu dans les premiers jours de l’année était Gentifié, une comédie qui avait reçu de bonnes critiques de la critique et du public, mais cela n’a pas suffi pour qu’elle soit renouvelée pour un second volet. En 2021, les utilisateurs ont subi des annulations douloureuses avec des titres vraiment populaires, mais pour une raison quelconque, la société a décidé de lui donner un coup de pouce, comme ils viennent de le faire avec Une autre vie ou Autre viecomme on l’appelait en Amérique latine.

Cette série policière et de science-fiction est entrée au catalogue en juillet 2019 et a été renouvelée pour un deuxième volet, dont la première mondiale a eu lieu en octobre 2021. Lorsque son public a imaginé de nouveaux épisodes, sa protagoniste Katee Sackhoff a révélé lundi que Netflix avait décidé d’annuler le projet: « J’aimerais que nous puissions faire plus de saisons, mais malheureusement ce n’est pas prévu. A bientôt pour la prochaine aventure »a-t-il écrit sur son compte Twitter.

De quoi s’agissait-il? Synopsis officiel : « Another Life tourne autour de l’astronaute Niko Breckinridge (Katee Sackhoff), qui se concentre sur la recherche d’intelligence extraterrestre. Elle dirige une équipe en mission pour explorer la genèse d’un artefact extraterrestre. Alors que Niko et sa jeune équipe enquêtent, ils deviennent face danger inimaginable sur ce qui pourrait très bien être une mission à sens unique ». Son casting comprenait également JayR Tinaco, Samuel Anderson, Justin Chatwin, Selma Blair et Elizabeth Ludlowentre autres.

En ce moment, de Netflix ils n’ont pas encore publié de raison officielle pour laquelle leur annulation a été décidée, mais nous supposons qu’il s’agit un mélange de raisons qui ont à voir avec son apparition nulle dans les classements d’audience et les mauvaises critiques reçues. Rien qu’en regardant ses cotes sur des sites comme Rotten Tomatoes ou Metacritic, on peut voir que la production n’était pas du goût de la presse et, par conséquent, le public ne l’a pas suivi de la même manière dans son deuxième volet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂