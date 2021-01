Nouvelle date de sortie de Pokémon Snap sur Nintendo Switch

Si vous souhaitez prendre des photos sans quitter la maison, vous avez déjà une journée pour votre calendrier car nous avons déjà une date de lancement pour New Pokémon Snap.

Le monde du confinement est tous des avantages avec les jeux vidéo. Que tu ne peux pas quitter la maison? Vous vous rendez sur une île d’Animal Crossing. Que vous ne pouvez pas exercer? Danser sur la Just Dance. Et si vous ne pouvez pas vous échapper vers la montagne parce qu’elle est en dehors de votre commune, vous n’avez pas à vous inquiéter non plus. Parce que nous avons déjà Nouvelle date de sortie de Pokémon Snap.

Le nouveau jeu de prise de photos du Pokémon qui a été annoncé l’année dernière a révélé une bande-annonce et le jour où nous l’aurons en magasin. Et dans la main, je ne sais pas que tu n’es pas allé trop loin. Ce sera le 30 avril de cette année quand nous pouvons y jouer sur Nintendo Switch. Autrement dit, au début du printemps.

Une photo ici, une autre là…! Explorez les merveilles naturelles de la région de Lensis à votre arrivée #NouveauPokemonSnap à #NintendoSwitch 30 avril. 📸 🍎 Réservez maintenant: https://t.co/zwSiIEHeWO pic.twitter.com/smRnqQj97P – Nintendo Espagne (@NintendoES) 14 janvier 2021

Cette fois nous devrons y aller la région de Lensis avec un objectif très clair: prendre des photos de tout ce qui bouge devant notre nez. Le titre n’est pas un remake ou une remasterisation de celui que nous avons vu sur Nintendo 64, mais c’est une continuation et s’en inspire. Cependant, au-delà des fonctionnalités que nous connaissons déjà de l’original, rien n’a été commenté sur les nouvelles fonctions ou éléments non plus.

Ça oui. Cela ne signifie pas que certains utilisateurs ont déjà fait une autre paille mentale sur le contenu du jeu. Ou la apparition de personnages d’anime classiques ou de la saga un peu plus … grandi. Si non, vérifie toi-même.

Et c’est qu’au-delà de quelques remorques, depuis son annonce nous n’avons rien eu. Mais au moins, nous avons déjà une date de sortie pour le premier jeu anniversaire Pokémon.